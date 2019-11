Pietre d’inciampo | a Schio la maggioranza di centrodestra dice no | “Proposta divisiva”

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 27 novembre 2019) E' bufera sul comune di, nel vicentino: ladiha bocciato la proposta del Partito Democratico di posare 14d'inciampo in ricordo delle vittime dei lager nazisti. “Come possiamo pensare di ricordare solamente qualcuno, a discapito di altri?", la posizione dei consiglieri di. "Un fatto gravissimo - la replica dei Dem - chi sceglie di dimenticare le vergogne del nazifascismo (o meglio, di farle dimenticare) si rende complice del suo strisciante ma ormai palese ritorno”.

