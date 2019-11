Meret | “Noi siamo questi Siamo una grande squadra | volevamo dare una risposta”

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 28 novembre 2019) A Radio Kiss Kiss Italia, in mixed zone, ha parlato Alex: “Pareggio? E’ stata un impresa, una partita difficilissima mastati bravi a difendere con ordine, sacrificio ed umiltà. Abbiamo portato a casa un punto importante. Ripartiamo da questa partita con la voglia di aiutarci e portare questa voglia anche in campionato e giocare le prossime partite così”. Sugli stimoli della Champions: “Inconsciamente la Champions ti porta aqualcosa in più. Gli stimoli dobbiamo ritrovarli anche in campionato. Oggi è stata una partita difensiva e dovevamo fare questo. Dobbiamo migliorare nella fase di impostazione, di gioco, ma questo è un gruppo che creava tantissimo sino a poche settimane fa”. Sulla necessità di recuperare anche in campionato: “Dobbiamo recuperare punti in campionato, tutto qui. Peccato che il pareggio del Liverpool sia arrivato da ...

