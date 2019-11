Mbappè-Real Madrid | Leonardo gela i Blancos | “Kylian resta al PSG | più avanti il rinnovo”

Calciomercato - Hazard e Zidane 'chiamano' Mbappé al Real Madrid (RUMORS) : La forza economica e commerciale acquisita in questi anni dalla Juventus starebbe 'spaventando' società come il Real Madrid in chiave mercato: come scrive la stampa spagnola, il presidente Florentino Perez potrebbe decidere di anticipare i tempi per l'acquisto della punta francese del Paris Saint Germain Mbappé. Quest'ultimo difficilmente resterà nel campionato francese proprio per l'esigenza di confrontarsi in campionati più competitivi e ...

Mbappé potrebbe lasciare il PSG nel 2020 : possibili destinazioni Juventus - Barca o Real : La Juventus si appresta ad affrontare la pausa per le nazionali con il primo posto confermato sia nel girone di Champions League che in Serie A, grazie alla vittoria sofferta ed importante contro il Milan. Gran parte della rosa bianconera sarà impegnata con le rispettive nazionali, a livello europeo ci saranno le ultime due partite del girone di qualificazione per l'Europeo 2020. Oltre al calcio giocato, in questi giorni si sta assistendo a ...

Calciomercato Juventus - un sogno che potrebbe diventare realtà - si tratta per l’arrivo di Mbappè : Un giocatore di valore assoluto serve alla Juve per fare un ulteriore salto di qualità. La Juventus è alla ricerca di un fuoriclasse che possa alzare ancora il livello tecnico della squadra. Il nome, che in queste ore, sta sempre più circolando nella dirigenza bianconera è quello del fortissimo attaccante francese, già campione del mondo, Mbappè. Il giocatore ora al Paris Saint Germain sarebbe attratto da una nuova esperienza in un ...