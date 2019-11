Manolas | «Vogliamo fare la nostra partita | non entriamo in campo sconfitti»

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Il difensore azzurro Kostasai microfoni di Sky prima di scendere incontro il Liverpool Ancelotti ha detto servirebbe magia «Sappiamo che affrontiamo una squadra che ha vinto la Champions e tra le più forti e che non perde da 5 anni in casa in Europa. Ma noi dobbiamo provarci fino alla fine perché non iniziamo» Cosa si pensa in pullman verso Anfield? «Penso alla, perché lanon inizia quando fischia l’arbitro. La mia sensazione è di essere concentrato e dare il massimo» Oggi cambia qualcosa in formazione? «La filosofia è sempre la stessa, vediamo dilae alla fine facciamo i conti» L'articolo: «la, nonin» ilNapolista.

