CR4 La repubblica delle donne | stasera la prima puntata

Fonte : blogo

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Torna da questa sera, mercoledì 27 novembre, inserata, su Retequattro, Piero Chiambretti con- La, un grande show dove le protagoniste saranno sempre lee tutto l’universo femminile, nelle sue varie declinazioni.Con l'astuzia, l'irriverenza e le brillanti doti da intrattenitore che lo contraddistinguono, Chiambretti accompagnerà i telespettatori in un vero e proprio varietà tutto da scoprire. Lacon Chiambretti: tutte le dichiarazioni della conferenza stampa La, la nuova edizione con Piero Chiambretti. Tutte le novità. Nel cast troveremo Alfonso Signorini, Antonella Elia, Cristiano Malgioglio, Appassionante, Drusilla Foer, Francesca Barra, Iva Zanicchi, Katia Follesa, Klaudia Pepa, Lidia Carew, Lory Del Santo, Maria Vittoria Longhitano, ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.