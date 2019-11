Corsera | De Laurentiis ha evitato il confronto prima di Liverpool per non turbare la

Corsera : De Laurentiis irremovibile nonostante il pentimento dei calciatori : Lunedì gli ammutinati del Napoli riceveranno l’avviso della multa stabilita dalla società per aver rifiutato di andare in ritiro, dopo la partita di Champions contro il Salisburgo. Monica Scozzavava, sul Corriere della Sera, scrive che il presidente ha scelto di adottare la linea dura. Niente sconti: le multe varieranno dal 25 al 50 per cento dello stipendio. A seconda delle singole responsabilità: multe più pesanti per i protagonisti ...

Corsera : sorprende che i tifosi si siano schierati con De Laurentiis : Fulvio Bufi in un pezzo sul Corriere della Sera in cui scrive dei furti avvenuti negli ultimi giorni ai danni di Allan e Zielinski, sottolinea una strana anomalia. Una variabile impazzita nella contestazione dei tifosi che non hanno gradito l’ammutinamento e il rifiuto di obbedire al ritiro imposto dal presidente De Laurentiis . L’aspetto singolare è che la contestazione non sia partita a seguito dei disastrosi risultati della squadra ...

Corsera : segnali di pace tra De Laurentiis e Ancelotti : Quesa è stata una settimana difficile per tutti anche per Carlo Ancelotti che si è trovato a fronteggiare una situazione nella quale, per fortuna, non si era mai trovato in tanti anni di carriera. Quella di questa sera contro il Genoa è una partita importante, da cui dipendono le sorti della squadra non solo per la posizione in classifica come scrive il Corriere della Sera Tornare alla normalità del campo quando basta un attimo perché torni la ...