Cgil | online il nuovo sito del sindacato per l' orientamento ai concorsi pubblici

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Èilrealizzato dalla Funzione Pubblica delper aiutare l'utenza ad orientarsi al meglio nell'intricato mondo dei. L'obiettivo All'interno del, è possibile trovare sia test pre-selettivi nonché di autovalutazione, ma anche video lezioni, guide pratiche e tematiche e manuali d'istruzioni per l’uso. Un'opportunità che - a detta dello stesso- rappresenterebbe una vera e propria rivoluzione per tanti giovani che vogliono partecipare ai, uno strumento volto all'che "indichi la via maestra" verso un preciso percorso....

CittadinidiTwtt : Online il nuovo sito della @FpCgilNazionale per informare e formare sui concorsi pubblici - MaxRaso : Lavoro, online il nuovo sito Cgil per i concorsi pubblici - EraVerita : Lavoro, online il nuovo sito Cgil per i concorsi pubblici -