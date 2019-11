Molti giochi Xbox in uscita nel 2020 potrebbero subire un rinvio e arrivare anche su Xbox

The Last Of Us Parte II - Watch Dogs Legion e Molti altri giochi rimandati : Nella serata di ieri c’è stato un vero e proprio massacro di rinvii, non solo The Last Of Us Parte II ma anche Watch Dogs Legion, Ghost of Tsushima, Rainbow Six Quarantine e Gods & Monsters non usciranno più nella data prevista. The Last Of Us Parte II rimandato a Maggio 2020 Iniziamo con il gioco più atteso del 2020, ossia The Last Of Us Parte II, il quale non uscirà più a Febbraio 2020 ma il ...

Paris Games Week 2019 : Sony non terrà nessuna conferenza - ma Death Stranding - Marvel's Avengers e Molti altri giochi saranno presenti : Sony ha in programma la Paris Games Week 2019 per questo mese. L'evento parigino si terrà dal 30 ottobre fino al 3 novembre.Con l'avvicinarsi della manifestazione francese, la compagnia ha deciso di svelare i suoi piani attraverso il sito ufficiale.Apprendiamo, dunque, che Sony avrà uno stand con video e demo per i giochi di imminente uscita e che, attraverso l'app PlayStation Experience per mobile, i fan potranno prenotare un posto per accedere ...

Xbox Game Pass per PC : The Outer Worlds - Stellaris e Molti altri giochi in arrivo questo mese : Microsoft ha rivelato i giochi che arriveranno sulla versione per PC di Xbox Game Pass nel mese di ottobre, e si tratta di un'altra solida line-up. The Outer Worlds, che sapevamo sarebbe arrivato su Game Pass al lancio, sarà disponibile anche su Game Pass per PC. Altre aggiunte includono Stellaris, F1 2018, Saints Row IV e Minit.The Outer Worlds, come saprete, è il nuovo gioco di ruolo sci-fi in prima persona per giocatore singolo di Obsidian ...