Luca Brunoni | in libreria “Silenzi” il nuovo libro elogio del non detto

(Di martedì 26 novembre 2019) Andresti a trovare una persona che ti hache, per lei, è come se tu fossi morto? «Dipende in che momento lo ha. Nella vita si dicono tante cose. Poi il tempo passa, cambiano le prospettive». Nella vita si dicono tante cose, una verità che si può adattare a ogni esistenza e che crea un meraviglioso ossimoro con il titolo di questo– Silenzi – e forse anche con il suo senso profondo.sa quello che dice quando lo scrive, e infatti in questoscrive tante cose. Scrive di vite che non sanno comunicare l’una con l’altra se non tramite il codice comune della sofferenza, scrive di disagio e paura, di separazioni e stravolgimenti, di voci che si sommano e che pur parlando nella stessa lingua, riconoscono spesso solo il silenzio, appunto. Un silenzio che è caloroso, come quello della mamma della protagonista, o inquietante come l’omertà della provincia; scrive ...

