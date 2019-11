Antonella Clerici torna in Rai e la direttrice di Rai1 diserta la conferenza stampa

Fonte : blogo

(Di martedì 26 novembre 2019) "Impegni istituzionali". Ecco perché oggi ladihato ladi presentazione dello Zecchino d'oro 62, nonostante fosse previsto il suo intervento. Questa la motivazione ufficiale - resa nota a Blogo - che non ha permesso l'incontro pubblico tra Teresa De Santis e. La conduttrice della storica trasmissione musicale dedicata ai più piccoli, a luglio scorso, aveva raccontato così il rapporto con la dirigente della rete ammiraglia della tv pubblica:All'ultimo colloquio che ho avuto con lei sono uscita con l'idea che non fosse uno scambio di progetti, ma di opinioni. Ho capito che vengo vista come una che deve essere messa da qualche parte, non come un cavallo su cui puntare.a Blogo: "Rai attendista con me. Nuovo programma di cucina? Ho in mente delle cose..." ...

