Angelo Izzo parla dal carcere: Ci sono cose che non ho confessato

(Di martedì 26 novembre 2019) Aurora Vigne Rinchiuso neldi Velletri, a Roma, il mostro del Circeo,accetta dire: "Non so dire cosa rifarei o al contrario eviterei. Impossibile tornare indietro"ha parecchie"di cui farsi perdonare", ma non sa dire cosa rifarebbe e cosa no. Insomma, il mistro del Circeo non rinnega praticamente nulla della sua vita disgraziata. Nemmeno quei deliri di onnipotenza che lo hanno reso tristemente famoso. Rinchiuso neldi Velletri, a Roma, il mostro del Circeo,accetta dire con l'Adnkronos.Il criminale italiano è noto soprattutto per essere stato uno dei tre autori (insieme a Gianni Guido e Andrea Ghira) del cosiddetto "massacro del Circeo". Un triste e raccapricciante episodio che tutti conosciamo. È il 29 settembre 1975 quando due ragazze furono violentate, drogate, seviziate e massacrate per un ...

