Alzheimer | anticorpo A13 | la molecola che ringiovanisce il cervello | una scoperta storica

Scienziati italiani scoprono anticorpo in grado di bloccare la malattia di Alzheimer : Scienziati italiani scoprono anticorpo in grado di bloccare la malattia di Alzheimer – Scoperta dai ricercatori della Fondazione EBRI Rita Levi Montalcini una molecola, l’anticorpo A13, in grado di fermare la progressione della malattia di Alzheimer (MA) contrastando i difetti che caratterizzano le fasi precoci della malattia e favorendo la nascita di nuovi neuroni. Gli Scienziati, come spiegano nello studio pubblicato su Cell Death and ...