A Palazzo Chigi Comitatone per Venezia | Mose avanti

Mose - Zaia a Palazzo Chigi : “Confermato finanziamento da 5 - 4 miliardi. Fine lavori nel 2021” : Confermato il cronoprogramma per la Fine dei lavori al 31 dicembre 2021 e il finanziamento di 5 miliardi e 493 milioni. Il governatore della Regione Veneto Luca Zaia interviene al termine del Comitatone a Palazzo Chigi sul Mose, la grande opera mai ultimata tornata al centro del dibattito politico in questi ultimi giorni, in cui Venezia è stata travolta dall’acqua alta. Un vertice ha detto Zaia, “che non veniva convocato da due anni: ...

Tutte le spese a Palazzo Chigi : le divise nuove e i lavori al bar : Grandi lavori a Palazzo Chigi. Non si tratta, però, di manovre politiche quanto di veri e propri interventi di ristrutturazione di alcune aree della struttura. Ieri Il Tempo aveva riportato la notizia di lavori effettuati nell'appartamento a disposizione del premier che sono costati circa 23mila euro. Tra questi, l’installazione di una porta blindata dotata di “occhio magico” nel corridoio del terzo piano accanto all’ascensore 1, l’impianto ...

Giuseppe Conte - la maxi-ristrutturazione dell'appartamento a Palazzo Chigi (a nostre spese) : Il premier Giuseppe Conte ha ristrutturato il "suo" appartamento al terzo piano di Palazzo Chigi. Lo ha scoperto Il Tempo in edicola sabato 23 novembre. Porta blindata, antifurto con telecamere a colori, impianto idrico, nuovi attacchi per lavatrice e lavastoviglie, persiane in legno e una cabina do

Conte ora "mette le tende". Si rifà casa a Palazzo Chigi : Gabriele Laganà Giuseppe Conte ha fatto ristrutturare il suo appartamento a palazzo Chigi che ora conta di porta blindata, antifurto e cabina con effetto massaggiante Il premier Giuseppe Conte è decisamente ottimista sul futuro del suo governo. Così fiducioso che la litigiosa maggioranza giallorossa possa durare a lungo che avrebbe deciso di ristrutturare l’appartamento al terzo piano di palazzo Chigi. La notizia, riportata da Il ...

Rifiuti - emergenza Capitale Palazzo Chigi convoca Raggi : L?emergenza Rifiuti di Roma è sul tavolo di Giuseppe Conte. Non si può più aspettare e nelle prossime ore, tramite il Ministero dell?Ambiente, partirà la...

M5S - resa dei conti tra Di Maio e Grillo : a Palazzo Chigi è allarme rosso : I Cinquestelle hanno di fatto partorito cinque micro partitini e nella maggioranza siamo al turbo-caos. Tra i seguaci di Di Maio, i movimentisti del Dibba, i governativi filo-Conte, la sinistra di...

Ex Ilva - vertice a Palazzo Chigi tra Conte e la famiglia Mittal. Presente l’ad Morselli : Faccia a faccia a palazzo Chigi tra Conte, Gualtieri e Patuanelli da una parte, e Lakshmi e Aditya Mittal dall’altra

Mes : vertice a Palazzo Chigi - Salvini attacca il premier Conte : vertice sul Mes, il fondo europeo salva Stati, stamane a Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha presieduto la riunione alla quale hanno preso parte anche i ministri Luigi Di Maio, Enzo Amendola, Roberto Gualtieri, Federico D'Incà e Luigi Marattin in rappresentanza di Italia Viva. A rappresentare il PD, il ministro Dario Franceschini, mentre per Leu è arrivato a Palazzo Chigi Stefano Fassina. La maggioranza di governo ...

Decreto Clima - WWF : “Palazzo Chigi si ponga il problema della giusta transizione” : “Il Governo dimostri nei fatti la centralità del Green New Deal che, come scritto nella Nota di Aggiornamento al DEF, deve guidare la quarta rivoluzione industriale, creando una cabina di regia interministeriale sulla giusta Transizione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, come richiesto in un emendamento del WWF al Decreto legge Clima, o ridisegnando la mission e le funzioni del CIPE (Comitato Interministeriale per la ...

Fondo salva-Stati - Salvini : “Se Conte lo ha reso un ‘ammazza-Stati’ è alto tradimento”. Palazzo Chigi : “Studi prima di diffondere falsità” : “Vorrei chiedere a Giuseppe Conte se nei mesi passati ha firmato, magari di nascosto o di notte, un accordo in Unione europea per cambiare il Mes (Meccanismo europeo di stabilità, ndr) e cioè il Fondo salva-Stati in Fondo ammazza-Stati, chi ha voglia chieda Conte se, senza autorizzazione del Parlamento e ovviamente della Lega, ha dato l’ok dell’Italia e sarebbe alto tradimento. Se qualcuno lo ha fatto lo dica prima che sia tardi e si ponga ...

Fondo salva-Stati - Palazzo Chigi : “Revisione già firmata? Da Salvini falsità. Se scopre ora il tema è segno di trascuratezza da vicepremier” : Nessuna firma di notte. Nessuna firma di nascosto. Anzi, al momento proprio nessuna firma. Per tutto il giorno il centrodestra ha chiesto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte di riferire “con urgenza” in Parlamento sulla riforma di un Fondo salva-Stati – si chiama Mes, Meccanismo europeo di stabilità) che secondo Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia era stato approvato dal capo del governo a una riunione ...

