Rubare soldi con una videochiamata è diventato molto semplice

Fonte : wired

(Di lunedì 25 novembre 2019) Una sessione di videoconferenza. (Foto: Lifesize) Quando si parla di cybersicurezza e attacchi informatici – che nel 2018 sono cresciuti del 38 per cento, come ha messo in luce l’ultimo rapporto del Clusit, l’Associazione italiana per la sicurezza informatica – il pensiero va immediatamente ai furti di informazioni che risiedono sui server o i cloud di enti pubblici o aziende, come quello, svelato di recente, che nel 2015 ha riguardato 3 milioni di clienti di Unicredit.meno frequente è l’attenzione dedicata ai rischi che corrono le comunicazioni audio e video, sempre più importanti e diffuse in moltissimi luoghi di lavoro a tutti i livelli, dall’organizzazione di meeting in diretta al lavoro da remoto. Sempre più videochiamate Il settore è in rapida ascesa, come illustra un rapporto della società di analisi Frost & Sullivan: secondo la compagnia, dal 2018 al 2023 questo ...

