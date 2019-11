Napoli | lo scandalo dei bipiani di Ponticelli | un altro Natale nelle «case» d' amianto

Napoli - lo scandalo esame avvocati : «Soldi - quadri e regali per essere abilitati» : Non solo soldi. Anche quadri di valore, opere d?arte (tipo una testa di bronzo), una consolle di ultima generazione (valore cinquemila euro). Insomma, tangenti in denaro e regali costosi, che...

Scandalo Cnr a Napoli - giochi gonfiabili con i fondi destinati alla biologia marina : Si va dai giochi per bambini - i tanto desiderati gonfiabili delle ludoteche - alle forniture di ipad e smartphone di ultima generazione, per non parlare poi dei marsupi del Napoli che passano di...

Napoli - pari e rabbia con l'Atalanta : finisce 2-2 ma è scandalo al Var : In pochi avrebbero pronosticato che a questo punto della stagione, dopo 9 partite giocate, i bergamaschi potessero presentarsi a Bergamo con 3 lunghezze di vantaggio in classifica sui partenopei, ma...

Napoli - lo scandalo ospedali : mancano lenzuola e mascherine : ospedali senza lenzuola, infermieri senza divise e reparti oncologici dove mancano persino rotoli di carta e mascherine. L?emergenza riguarda la maggior parte dei presidi ospedalieri napoletani...