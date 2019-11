Fonte : romadailynews

(Di lunedì 25 novembre 2019) Roma – “Dalle parole dell’Assessora Mammi’ emerge un dato positivo e molti altri negativi. Partendo dalle buone notizie, ci fa piacere apprendere che finalmente si e’ capito che occorre aprire un tavolo per affrontare il tema dei luoghi delle donne. Una presa di coscienza un po’ tardiva, appena due anni, ma da noi tanto auspicata. I nodi negativi del discorso stanno invece nel fatto che nessuno ha interpellatoin questo tavolo come se il progetto che il Comune vorrebbe ‘adottare’, secondo quanto si legge dalle parole dell’Assessora, potesse esistere ed essere portato avanti senza tener conto dell’esperienza maturata fin ora, della formazione e delle competenze che lo attraversano e che fanno di quella realta’ un modello virtuoso riconosciuto”. Lo scrive in una nota il comitato della Casa delle Donne ...

ActionAidItalia : Oggi @luchaysiesta è sotto minaccia di sgombero perché l’immobile verrà venduto per sopperire alla mala gestione di… - romadailynews : Lucha y Siesta risponde a Mammì: stabile non va liberato: #Roma – “Dalle parole dell… - redleave_ : RT @BossyItaly: Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ecco come abbiamo deciso di supportare la… -