Cassano | ' Secondo me CR7 stava bene | Sarri lo ha lasciato fuori per le polemiche'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 25 novembre 2019) Questo pomeriggio, la Juventus sarà in campo per svolgere l'allenamento della vigilia della gara contro l'Atletico Madrid. I bianconeri già da ieri hanno archiviato la vittoria contro l'Atalanta visto che la Champions League incombe. Proprio dalla seduta di ieri è arrivata un'ottima notizia visto che Cristiano Ronaldo ha ripreso ad allenarsi in gruppo. CR7 a Bergamo aveva riposato per rimanere a Torino ad allenarsi e ritrovare la forma. Intanto Antonio, dagli studi di "Tiki Taka", però, non ha creduto al fatto che il portoghese non sia partito per Bergamo perché doveva rimettersi dal punto di vista fisico: "me Ronaldodopo le due partite con il Portogallo elo haper le". Dunque per Antoniola mancata convocazione di CR7 per la partita di sabato scorso sarebbe stata una specie di scelta punitiva....

TUTTOJUVE_COM : Cassano: 'Ronaldo? Secondo me Sarri l'ha tenuto fuori per punizione' - LeftistNaive : @Torismoleccese Cassano il più grande spreco degli ultimi 50 anni secondo me - mirkoconlak : @C19official Nella mia top 5 dei campi più brutti in cui ho giocato, secondo solo a quello di Cassano credo -