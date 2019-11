VIDEO Roma-Brescia 3-0 | highlights | gol e sintesi Smalling straripante | segnano Mancini

Roma-Brescia - gli highlights del match – VIDEO : Roma-Brescia, gli highlights del match – VIDEO highlights Roma Brescia| E’ terminato il match tra Roma e Brescia, match valevole per la 13a giornata di Serie A. Si sono sfidate le due squadre in una sfida bella ed entusiasmante. Andiamo a vedere come è finita, ecco gli highlights del match. Gli highlights di Roma-Brescia L'articolo Roma-Brescia, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Diretta Lazio Roma Primavera/ Streaming VIDEO tv : il derby della Capitale : Diretta Lazio Roma Primavera Streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live della partita per la nona giornata della Primavera 1.

Accadde oggi - 21 novembre 1999 : la Roma domina l’ultimo derby del Millennio [VIDEO] : Continua il nostro classico appuntamento con ‘Accadde oggi’, quella del 21 novembre è una giornata importate per gli appassionati delle statistiche ma soprattutto per i tifosi della Roma. Il 21 novembre 1999 la Roma vinse nettamente l’ultimo derby del Millennio contro la Lazio, 4-1 che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro, una partita sempre molto sentita e che ha regalato grande spettacolo in campo ...

DIRETTA SPAGNA ROMANIA/ VIDEO streaming tv : i due precedenti illustri agli Europei : DIRETTA SPAGNA ROMANIA. streaming Video e tv, quote, orario e risultato live del match valevole per l'ultima giornata delle qualificazioni a Euro 2020.

Maltempo Emilia Romagna - esonda l'Idice a Budrio. VIDEO : Situazione preoccupante per il Maltempo anche in Emilia Romagna. Nella zona di Budrio, nel bolognese, è esondato il torrente Idice: sono oltre 200 gli evacuati e una coppia di coniugi sono stati salvati con un elicottero dei vigili del fuoco. La linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore (Ferrara) è interrotta a Budrio per allagamento dei binari. Ora si teme anche l'esondazione del Reno. Il rischio è soprattutto per la zona Trebbo di Reno, la ...

Acqua Alta - non solo Venezia : sommersa tutta la costa dell’alto Adriatico - situazione critica a Grado - Burano - Trieste e in Romagna [FOTO e VIDEO] : Non solo Venezia. tutta la costa dell’alto Adriatico è colpita in queste ore da un’altra eccezionale Alta marea che sta provocando danni e disagi in Romagna, a Burano, Grado e persino a Trieste. La translagunare 352 Belvedere Grado è stata chiusa al traffico. Molte aree abitate sono allagate lungo le coste. E anche Venezia è sott’Acqua, aspettando il picco di circa 160cm atteso per le 13:00. Lungo le calli i negozi e i bar che ...

Roma - albero cade su auto : proprietario salvo perché in ritardo. VIDEO : “È caduto pochi minuti prima che arrivassi perché mi sono svegliato tardi”. È questo il racconto, ai microfoni di Sky tg24, di un abitante di Roma che stamattina ha trovato la sua auto schiacciata sotto un albero, crollato a causa del temporale e del forte vento che si sono abbattuti sulla capitale. Nella notte gli interventi dei Vigili del Fuoco sono stati oltre 200. (GLI AGGIORNAMENTI - ALLERTA IN TOSCANA - LE ...

Ferrari Roma - Elkann presenta a Mattarella la nuova sportiva - VIDEO : Dopo la presentazione in anteprima mondiale della nuova Ferrari Roma, il presidente della Ferrari John Elkann e il vice presidente Piero Ferrari sono stati ricevuti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al quale hanno presentato la nuova sportiva. Elkann, all'uscita del Quirinale, ha affermato: " stato un onore mostrare la Ferrari Roma al Presidente Mattarella. Nel suo nome è racchiuso il meglio del nostro Paese: eleganza, ...

X Factor 2019 : Sofia Tornambene canta “Papaoutai” di Stromae (VIDEO) – Quarto Live : X Factor 2019: Sofia canta “Papaoutai” di Stromae. Il video dell’esibizione nel Quarto Live. Più di ogni altra puntata, superare il Quarto Live per gli otto concorrenti è una questione di vitale importanza perchè settimana prossima presenteranno i loro inediti. Il Quarto Live di X Factor 2019, è in onda stasera, giovedì 14 novembre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NowTV. Nella puntata di stasera i concorrenti sono stati divisi in ...

NOZZE ROMANE 1/ Streaming VIDEO del film con Ricky Tognazzi e Stefania Rocca : NOZZE ROMANE in onda su Rai 1 oggi, domenica 10 novembre 2019. Nel cast Stefania Rocca, Ricky Tognazzi, Federic Sabatini. Streaming video del film

VIDEO Berrettini-Djokovic - ATP Finals : highlights e sintesi. Il romano travolto in due set dal fenomeno serbo : Matteo Berrettini è stato sconfitto da Novak Djokovic nel match d’apertura delle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti dell’anno. Il romano non è mai stato in partita contro il fuoriclasse serbo e si è dovuto arrendere in appena 63 minuti di gioco per 6-2 6-1: due set nettamente dominati dal numero 2 del ranking ATP che ha travolto l’ottavo giocatore al mondo senza particolari problemi. Di ...

NOZZE ROMANE 1/ Streaming VIDEO del film con Ricky Tognazzi e Stefania Rocca : NOZZE ROMANE in onda su Rai 1 oggi, domenica 10 novembre 2019. Nel cast Stefania Rocca, Ricky Tognazzi, Federic Sabatini. Streaming video del film

Parma-Roma - gli highlights del match – VIDEO : Parma-Roma, gli highlights del match – VIDEO highlights Parma Roma| E’ terminato il match tra Parma e Roma, match valevole per la 12a giornata della Serie A. Gli highlights di Parma-Roma L'articolo Parma-Roma, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Roma - spari a Corso Francia : rapinatori si schiantano contro la volante della polizia - due agenti feriti VIDEO : Un colpo d'arma da fuoco in aria è stato esploso durante un'operazione di polizia a Roma. Secondo quanto si è appreso, i Falchi della Squadra Mobile hanno intercettato due...