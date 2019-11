Un modder di Skyrim ha reso immortale il suo cane | dopo la sua morte | con un meraviglioso

Fonte : eurogamer

(Di domenica 24 novembre 2019) Non avevo previsto di passare il pomeriggio con gli occhi pieni di lacrime per una mod di, ma quando sono coinvolti i cani, è abbastanza difficile trattenere le lacrime. Soprattutto con una storia toccante come questa. "Murphy" è una mod diche introduce nel gioco un nuovo companion, ma questo cucciolone ha un retroscena molto speciale. Il suo creatore, il ventiduenne Daniel, ha realizzato questa mod come omaggio al suo levriero, morto l'anno scorso. "Il 14 aprile 2018, il mio adoratoMurphy se n'è andato”, recita la descrizione. “Non appena sono riuscito a riprendermi, quello stesso giorno, mi sono messo al lavoro per fare ciò che sapevo essere giusto.” Leggi altro...