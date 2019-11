Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 novembre 2019) Se fosse esistito negli anni trenta,avrebbeaddinazista. Parola dell’attore. Questa volta però non è un personaggio inventato e interpretato da lui come un Borat o un Bruno a conquistare la scena. È l’attore stesso senza trucchi e senza inganni ad aver preso la parola durante la serata dell’Anti-Defamation League (ADF) a New York. Sincero e disteso come difficilmente lo si è visto negli ultimi anni, ma allo stesso tempo determinato come non mai,se l’è presa con il colosso dei social network e con Mark Zuckerberg in persona: “Se li paghi pubblicheranno qualsiasi annuncio politico che desideri,se è una bugia. E ti aiuteranno persino a micro-targetizzare quelle bugie ai loro utenti per il massimo effetto. In base a questa logica contorta, sefosse stato in circolazione negli anni ’30, avrebbe ...

TutteLeNotizie : Sacha Baron Cohen contro Facebook: “Avrebbe permesso anche a Hitler di fare propaganda… - FQMagazineit : Sacha Baron Cohen contro Facebook: “Avrebbe permesso anche a Hitler di fare propaganda nazista” - Noovyis : (Sacha Baron Cohen contro Facebook: “Avrebbe permesso anche a Hitler di fare propaganda nazista”) Playhitmusic - -