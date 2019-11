Nadia Toffa | la mamma a Domenica In | «Sono rimasta con lei fino alla fine | ma non è vero

Domenica in - Mara Venier intervista la mamma di Nadia Toffa : crisi di pianto inarrestabile. Lascia lo studio : Margherita, la madre di Nadia Toffa è stata ospite di Mara Venier a Domenica In. La mamma della Iena, scomparsa ad agosto per un cancro, ha presentato il libro postumo della giornalista "Non fate i bravi" e ha parlato del calvario della figlia. "Quella crisi, quello svenimento era dovuto a un tumore

"Mia figlia Nadia Toffa convinta fino all'ultimo di guarire. Allontanò la persona che amava con parole dure : fino all’ultimo Nadia Toffa, l’inviata e conduttrice delle Iene morta di cancro lo scorso 13 agosto a 40 anni, è stata “fiduciosa di poter guarire, tornare a fare le inchieste, condurre. Ma nonostante questo era pronta ad accettare quello che sarebbe successo. In clinica a Brescia c’era un missionario in partenza per il Brasile: le chiese di darle l’estrema unzione e lei disse di sì”. Lo ha ...

Domenica In - le lacrime di Mara Venier : con Vanessa Incontrada e la mamma di Nadia Toffa : Mara Venier si commuove fino alle lacrime e Vanessa Incontrada le corre in soccorso. È successo oggi a ‘Domenica In’, dove Mara ha ospitato Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada per il lancio del loro nuovo show ’20 anni che siamo italiani’, in onda da venerdì 29 novembre su Rai1. Ed è stato proprio il cantautore e conduttore napoletano, parlando della canzone scritta per la madre scomparsa (”La prima ...

Nadia Toffa e il cancro - il momento è arrivato. La iena ne sarebbe stata felice. Cosa è successo : Nadia Toffa, quel gesto nei suoi confronti che la iena avrebbe gradito molto. Di che si tratta? Di un premio alla memoria, un premio conferito alla memoria della giovane giornalista morta poco dopo aver compiuto 40 anni “per il coraggio dimostrato nell’affrontare e raccontare il male incurabile che l’ha colpita”. Il Premio Europeo di giornalismo giudiziario investigativo, giunto alla sua quarta edizione, è stato assegnato alla memoria di Nadia ...

Le Iene - Nadia Toffa “ricompare” all’improvviso. Il ricordo della giornalista fa commuovere : Nadia Toffa “ricompare” a Le Iene. È successo nella puntata dello show andata in onda martedì 19 novembre 2019. Nadia Toffa era uno dei volti più amati del programma, una delle giornaliste più in gamba che portava avanti faccende importanti. Ma Nadia Toffa aveva un tumore al cervello, un tumore che non le dato scampo e che, dopo due anni di battaglia, se la è portata via. Nadia Toffa se ne è andata il 13 agosto del 2019 lasciando un vuoto ...

Nadia TOFFA/ "Non fate i bravi" - il dialogo intimo con il suo cuore e Dio : NADIA TOFFA, libro "Non fate i bravi": un dialogo intimo con il suo cuore e Dio. La sua storia è un inno alla vita in cui al dolore si risponde con la luce.

Vittorio Feltri ricorda Nadia Toffa/ "La vidi e svenni. Pensavo di dover morire io.." : Vittorio Feltri ricorda Nadia Toffa: "L'ultima volta che la vidi svenni. Pensavo di dover morire io, invece...". Il retroscena sulla loro amicizia.