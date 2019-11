Maltempo | trovata morta la donna dispersa nell' Alessandrino Crolla viadotto in Liguria

Fonte : agi

(Di domenica 24 novembre 2019) E' stato ritrovato il corpo senza vita di Rosanna Parodi, ladi 52 anni, dopo essere stata travolta dal fiume Bormida. Il cadavere si trovava all'interno dell'auto trascinata dall'acqua fino a Sezzadio. Sul posto si stanno recando i familiari della vittima. Intanto prosegue l'ondata diche sta flagellandoe Piemonte. La domenica è particolarmente difficile nel Savonese, dove èto un tratto di, circa 30 metri, tra Bivio A6/A10 Savona e Altare in direzione Torino. La causa sembrerebbe essere stata un importante movimento franoso. Al momento non ci sarebbero feriti ma sia attende ancora la conferma ufficiale. "Ora ci interessa subito capir - ha dichiarato il governatore Giovanni Toti - attraverso le prove statiche, se il lato non interessato dal crollo, in direzione Savona, sia possibile renderlo agibile ...

