Calcio | Nicolò Barella dovrà essere operato al ginocchio destro Tegola per l’Inter e

Calcio - Serie A 2019-2020 : problema al ginocchio per Nicolò Barella. Si teme infortunio serio per il calciatore dell’Inter : L’Inter di Antonio Conte e anche la Nazionale di Roberto Mancini perdono i pezzi e il timore è che si tratti di qualcosa di serio. Ci si riferisce all’infortunio del centrocampista nerazzurro Nicolò Barella, uscito dal campo nel corso del primo tempo del match di campionato a Torino contro i granata, in corso di svolgimento. L’ex giocatore del Cagliari è stato costretto ad uscire dal campo per un problema al ginocchio. Nella ...