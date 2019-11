Ultime Notizie Roma del 23-11-2019 ore 09 | 10

Fonte : romadailynews

(Di sabato 23 novembre 2019)dailynews radiogiornale informazione Gabriella Luigi studio appuntamento con l’informazione spiragli di trattativa tra il Governo e arcelormittal sul ex Ilva di Taranto ieri sera l’incontro a Palazzo Chigi che è durato 4 ore il premier Giuseppe Conte alla fine ha annunciato che si metterà in breve pausa la battaglia legale se nel frattempo non si fermerà l’acciaieria e non si spegneranno gli altiforni intanto si aprirà un confronto per arrivare un nuovo piano industriale con soluzioni produttive con tecnologie ecologiche massimo impegno nel risanamento ambientale sul tavolo il governo mette la possibilità di un coinvolgimento pubblico e anche la valutazione di ammortizzatori sociali Fermo restando che andrà garantito L’impegno per il massimo livello di occupazione Alle prossime elezioni regionali Emiliagna in caal Movimento 5 Stelle correrà da solo ...

stanzaselvaggia : Ultime (agghiaccianti) notizie da Bibbiano. Sempre perché Bibbiano non esiste eh. - SkyTG24 : Venezia ancora sommersa. Allerta meteo per undici regioni. DIRETTA - DiMarzio : #Juventus: buone notizie per #AlexSandro, #Matuidi e #Pjanic Le ultime dalla Continassa -