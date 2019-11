Trieste | cadavere di un anziano trovato in un sacco | fermata la convivente ucraina | è

Orrore a Trieste - trovato cadavere in un sacco sul balcone di casa : aveva la gola tagliata : Il cadavere in avanzato stato di decomposizione di un uomo di 75 anni, Libero Foti, è stato rinvenuto dai vigili del fuoco al terzo piano di un palazzo nel quartiere San Giacomo a Trieste: era chiuso in un sacco nero di nylon e con una ferita sotto alla gola. Il decesso sarebbe avvenuto almeno 15 giorni fa. Indagini in corso.Continua a leggere

Trieste - cadavere di un anziano trovato in un sacco sul balcone di un appartamento : aveva la gola tagliata : Il corpo di un uomo di 75 anni è stato trovato chiuso in un sacco nero di nylon, con la gola tagliata, sul balcone di un appartamento al terzo piano di un condominio di via del Veltro, a Trieste. È successo nella tarda serata di sabato sera: il corpo di Libero Foti, questo il nome della vittima, è stato trovato in stato di decomposizione e gli stessi vicini non avevano sue notizie da molti giorni. Dall’esterno sono visibili inconfondibili quanto ...

Trieste - cadavere con la gola tagliata infilato in un sacco : L.F., del 44, è stato rinvenuto in via del Veltro, nel rione di San Giacomo. Il corpo era sul balcone di un appartamento al terzo piano

Trieste - cadavere di anziano in un sacco : 13.15 Il corpo senza vita di un anziano è stato trovato chiuso in un sacco di nylon sul balcone di un condominio a Trieste. L'anziano, un 75enne, secondo quanto riporta il Piccolo, aveva la gola tagliata. Sul delitto indaga la polizia.