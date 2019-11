Juventus | Pjaca è sul mercato | sul croato Samp | Genoa | Cagliari e Bologna

Calciomercato Juventus - tante possibili cessioni a gennaio : Mandzukic e Pjaca in uscita : La Juventus è al lavoro per l'importante match di Serie A contro l'Atalanta, previsto sabato 23 novembre alle ore 15:00 a Bergamo. Il calcio giocato quindi domina le prime pagine dei principali media sportivi, ma a tenere banco in questi giorni è anche il Calciomercato e tutte le possibili trattative che potrebbero svilupparsi nel mercato di gennaio. Una delle società più attive potrebbe essere proprio la Juventus, che sarà sicuramente impegnata ...

Juventus : Perin e Pjaca in prestito - Mandzukic piace a United e Milan (RUMORS) : La Juventus potrebbe essere una delle protagoniste del calciomercato invernale, in particolar modo nelle cessioni: gli esuberi presenti in rosa potrebbero essere piazzati sul mercato non solo per motivi di bilancio, ma in alcuni casi anche per recuperare la loro forma ottimale dopo gli infortuni della scorsa stagione. In quest'ultimo caso, i protagonisti sono Mattia Perin, ex portiere del Genoa e Marco Pjaca, centrocampista offensivo croato che ...

