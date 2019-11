Inter | nel mirino ci sarebbe Allan | Marotta vorrebbe inserire Vecino nell' operazione

Maltempo Lombardia : 300mila euro per 4 Interventi nel sondriese : Oltre 300.000 euro per 4 opere di messa in sicurezza del territorio per i danni conseguenti all’ondata di temporali che l’11 e il 12 giugno avevano flagellato la provincia di Sondrio: è quanto ha stanziato Regione Lombardia, grazie a una rimodulazione del Piano di investimenti, già approvato dal Dipartimento centrale della Protezione civile il 13 agosto. Per queste eccezionali piogge – che avevano colpito in maniera pesante ...

Silent Hills - il gioco mai nato di Hideo Kojima - avrebbe Interagito nella vita reale attraverso il vostro smartphone ed e-mail : Quando si parla di progetti di videogiochi che non hanno mai visto la luce, viene in mente subito Silent Hills. Dopo un teaser chiamato PT, il gioco sarebbe stato un risveglio del genere horror diretto da Hideo Kojima. Tuttavia il titolo non è mai entrato nella fase di sviluppo, con Konami che ha deciso di prendere altri percorsi nel mondo del gaming.Ma la domanda che continua a rimanere nella mente dei fan è: come sarebbe potuto essere questo ...

Nella Capitale parte RomArt 2019 - la terza edizione della Biennale Internazionale di Arte e Cultura : Torna in una veste rinnovata la Biennale Internazionale di Arte e Cultura della città di Roma: dal 20 al 24 novembre l’appuntamento è con RomArt 2019, l’evento che raccoglie opere di artisti provenienti da ogni continente, per una manifestazione caratterizzata da quattro sezioni espositive – dedicate rispettivamente a pittura, sCultura e installazione, fotografia e grafica, video e digital Art. La terza edizione della rassegna – ...

Calciomercato Inter - già partita la caccia ai rinforzi di gennaio : Giroud e De Paul nel mirino dei nerazzurri : La società di Suning ha già iniziato a scandagliare il mercato in vista della finestra di gennaio, due i nomi sul taccuino di Ausilio L’Inter ha già cominciato a ragionare in vista del mercato di gennaio, il club nerazzurro infatti ha intenzione di anticipare la concorrenza, provando a raggiungere un principio di accordo con Olivier Giroud e Rodrigo De Paul. Andrea Bressanutti/LaPresse Per quanto riguarda l’attaccante del ...

Napoli - nel futuro di Callejon potrebbe esserci la Cina : il Dalian Yifang Interessato : Il mese venturo potrebbe essere l'ultimo vissuto da José Maria Callejon con la maglia azzurra del Napoli. Lo spagnolo a gennaio potrebbe lasciare la città partenopea per trasferirsi altrove, oltreoceano. Destinazione? Cina! Ebbene sì, la Cina potrebbe essere il futuro di Callejon, al pari del suo ex compagno di squadra Marek Hamsik, lo spagnolo starebbe valutando un'offerta stratosferica presentata dal Dalian Yifang, attuale squadra del ...

Inter - non solo Conte - anche il preparatore atletico Pintus minacciato nella lettera anonima : Repubblica racconta un altro dettaglio sulla lettera minatoria arrivata all’Inter la settimana scorsa. Una missiva anonima, che nessuno ha rivendicato, e che Conteneva minacce al tecnico nerazzurro Antonio Conte e alla sua famiglia. Secondo quanto scrive il quotidiano, le intimidazioni riguardavano anche il preparatore atletico dell’Inter, Antonio Pintus. Al momento sono in corso le analisi sul proiettile che era nella busta e sulla ...

Patrizia Reggiani non vuole che sia Lady Gaga a Interpretarla nel film sulla sua vita : la motivazione? “Ha il naso troppo grosso” : La notizia la riporta il settimanale Chi: Patrizia Reggiani sarebbe contraria al fatto che sia Lady Gaga a interpretarla nel film sulla sua vita che sarà diretto da Ridley Scott. Ecco quanto si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini: “No, proprio Lady Gaga no! Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci, ha detto agli amici che non autorizzerà mai la realizzazione del film sulla sua vita. Colpa del naso di Lady Gaga. La ...

Death Stranding nell'occhio del ciclone per la nomination dei The Game Awards? Geoff Keighley risponde alle accuse di conflitto d'Interessi : Sono solo hater e poveretti o più diplomaticamente, non ti curar di lor, ma guarda e passa. Francamente è questo quello che ci verrebbe da dire al buon Geoff Keighley, giornalista e creatore/presentatore dei The Game Awards che attualmente si trova alle prese con delle accuse che ormai hanno attirato l'attenzione di tutti. A far discutere, come abbiamo sottolineato ieri, è la presenza di Death Stranding tra le nomination per il premio più ...

Secondo Amnesty International i morti nelle proteste in Iran degli ultimi giorni potrebbero essere più di 100 : L’organizzazione internazionale Amnesty International ha scritto che, basandosi sulle informazioni e sulle testimonianze che ha raccolto, i morti nelle proteste degli ultimi giorni in Iran potrebbero essere stati 106. La stima si basa su video verificati, testimonianze di persone sul

Patuanelli : “A oggi 149 vertenze - ottimista su Alitalia”. Su Ilva non si scopre : “In corso Interlocuzioni”. Centrodestra : “Chiedete scusa” : Ilva e Alitalia? “Sono i due tavoli più complessi tra quelli aperti al Mise sulle crisi industriali. A oggi le vertenze aperte sono 149, in linea con gli ultimi cinque anni, il cui dato medio è di 151″. A dirlo, il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, riferendo alla Camera sui tavoli di crisi aperti al Ministero dello Sviluppo economico, nel corso di un’informativa urgente. Sull’Ilva, però, il ministro ...

Ciclismo - i giovani italiani più Interessanti da seguire nel 2020 tra gli Under23. Aleotti la punta del movimento azzurro - Fancellu e Frigo pronti a consacrarsi : Il movimento ciclistico giovanile italiano, negli ultimi tempi, dopo un periodo buio, ha, finalmente, ricominciato a produrre talenti di un certo spessore. Non a caso, infatti, il titolo Mondiale U23, nel 2019, grazie a Samuele Battistella, è tornato nel Bel Paese dopo ben 17 anni dall’ultima volta. Nonostante l’iridato sopraccitato e tanti altri grossi nomi della categoria come Alberto Dainese, campione d’Europa in carica ...

Xiaomi integrerà l’allerta per i terremoti nella sua Interfaccia MIUI 11 : Presto la nuova interfaccia grafica MIUI 11 di Xiaomi, destinata a smartphone e smart TV, sarà in grado di diramare allerte terremoti, ” da alcuni secondi ad alcune decine di secondi” prima che il fenomeno si verifichi. Ad annunciarlo è stato lo stesso produttore cinese, durante l’annuale appuntamento dedicato agli sviluppatori, in corso a Pechino. Quello delle allerte è uno dei settori più interessanti quando si parla di ...

