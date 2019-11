Ciclismo | incidente a Vittoria Bussi | scongiurate fratture

Ciclismo - come sta Letizia Paternoster dopo l’incidente? Prognosi di 30 giorni e microfrattura a un polso : Letizia Paternoster è stata dimessa dall’ospedale di Arco di Trento dove era stata ricoverata in mattinata in seguito a un incidente con la sua city bike (non era in sella alla bicicletta da corsa). La 20enne, argento nell’omnium agli ultimi Mondiali di Ciclismo su pista, stata pedalando in una rotatoria quando il conducente di un’automobile l’ha investita. L’uomo ha raccontato di non avere visto la ragazza perché, ...

Ciclismo femminile - incidente per Letizia Paternoster - travolta da un’auto. Le condizioni dell’azzurra : Letizia Paternoster è stata investita questa mattina da un’auto mentre si stava allenando ad Arco. Fortunatamente le condizioni dell’azzurra sembrano non destare troppe preoccupazioni. Secondo quanto riportato dal sito Rainews, la giovane era uscita in bici nella zona del Garda e mentre stava affrontando una rotatoria una vettura l’ha travolta. Immediati i soccorsi per la ciclista che è stata trasportata in ambulanza ...

Ciclismo - tragico incidente in Colombia : perde la vita un giovane corridore colpito da due ruote : Il giovane corridore 22enne si chiamava Estiven Leandro Roman e si stava allenando per i Giochi Sportivi Nazionali quando ha perso la vita Un altro tragico incidente si è consumato in Colombia, dove ha perso la vita un giovane corridore di 22 anni. Il suo nome è Estiven Leandro Roman, ed è deceduto mentre si allenava per i Juegos Deportivos Nacionales, in programma tra poche settimane a Cartagena. Impegnato in una sgambata sulle strade ...

Ciclismo - Chris Froome torna in gara dopo il terribile incidente! Criterium di Saitama - prima test sul percorso olimpico al Fuji : Chris Froome è pronto per tornare in gara a cinque mesi di distanza dal brutto incidente rimediato durante la ricognizione della cronometro del Giro del Delfinato. Il britannico cadde a terra rovinosamente procurandosi diverse fratture e vedendosi costretto anche a una lunga degenza in ospedale caratterizzata da una complessa operazione. Il vincitore di quattro Tour de France si è rimesso in forma con grande caparbietà e si rimetterà in gioco al ...

Ciclismo - bruttissimo incidente per Tom Boonen in una gara di auto : “La macchina mi è arrivata a 10 cm dalla testa!” : Tom Boonen ha abbandonato la bicicletta per un weekend e si è messo al volante di un’automobile per partecipare al campionato Belcar Endurance in Olanda. Il belga si è reso protagonista di una brutta collisione con Kenneth Heyer a 200 km/h e la vettura del rivale è atterreta a dieci centimetri dalla sua testa! L’ex Campione del Mondo, ritiratosi nel 2017 dopo aver vinto tra le altre cose anche tre Giri delle Fiandre e quattro ...

Ciclismo – Bahrain-Merida - niente rinnovo per Domenico Pozzovivo : il ciclista recupererà dall’incidente come free agent : La Bahrain-Merida ha deciso di non rinnovare il contratto di Domenico Pozzovivo: il ciclista italiano recupererà dall’incidnete come free agent Dopo due stagioni passate con la maglia della Bahrain-Merida, Domenico Pozzovivo si ritrova senza contratto. Il ciclista lucano, che il prossimo 30 novembre compirà 37 anni, è stato messo al corrente della volontà del team di non proseguire il rispettivo rapporto professionale. Pozzovivo, in ...

Ciclismo - il dramma di Eddy Merckx : incidente in bicicletta - ricoverato per un grave trauma cranico : grave incidente per Eddy Merckx. Il 74enne belga ex campione di Ciclismo, come riportato dal sito del quotidiano belga Het Nieuwsblad, durante un giro in bici con amici, è caduto e si è procurato un grave trauma cranico. Ora il "Cannibale" è ricoverato all'ospedale di Dendermonde, non si trova in te

Ciclismo - “Avversari in corsa - fuori tutti amici” : il ricordo di Giovanni Iannelli. Ci ha lasciato a 22 anni - incidente in corsa : Difficile trovare le parole quando si piange la scomparsa di un amico, un compagno di squadra, o anche solo di un avversario di gara. Ma soprattutto difficile pensare che una corsa, dove al suo interno viaggiano ambizioni, speranze e si mette in campo tutta la passione per il proprio sport, possa spezzare la quotidianità dei vent’anni. La notizia della morte di Giovanni Iannelli ha scosso tutto il mondo del Ciclismo. La dimostrazione che ...

Ciclismo : incidente mortale a Iannelli al Circuito Molinese - Maas investito al Lombardia : È stato un fine settimana terribile quello che ha vissuto il Ciclismo. Il fitto calendario di corse giovanili italiane è stato funestato da due gravissimi incidenti. Sabato 5 ottobre il 22enne Giovanni Iannelli è rimasto coinvolto in una tragica caduta al Circuito Molinese, una gara per under 23 a Molino dei Torti, in provincia di Alessandria. La corsa si è decisa allo sprint, dove il ragazzo toscano è caduto finendo contro un pilastro di ...

Ciclismo - Edo Maas in ospedale : bruttissimo incidente contro una macchina in discesa dal Ghisallo : Edo Maas è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda di Milano. Il 19enne olandese è caduto violentemente lungo la discesa del Ghisallo (nei pressi di Asso, in provincia di Como) in occasione del Piccolo Lombardia (corsa del calendario under 23) ed è andato a sbattare contro una vettura che si sarebbe trovata in movimento nella traiettoria dei corridori. L’atleta del Team Sunweb ha riportato ferite molto gravi e un ...

Ciclismo – Giovanni Iannelli in gravi condizioni : incidente durante la volata - cade e sbatte violentemente la testa : Grave incidente durante l’ultima tappa del Trofeo Bassa Valle Scrivia a Molino dei Torti: Giovanni Iannelli cade in volata e sbatte contro un parapetto in cemento, è in gravi condizioni Ill finale del Trofeo Bassa Valle Scrivia a Molino dei Torti è stato tristemente tragico. durante la volata dell’ultima tappa, Giovanni Iannelli è caduto a tutta velocità, sbattendo violentemente contro un parapetto in cemento. Il 22enne della Hato Green ...

Ciclismo – Samuele Manfredi - la forza di un guerriero! A 10 mesi dall’incidente lo spirito è quello di un combattente : “me la riprendo la mia vita!” : Samuele Manfredi non ha intenzione di mollare: a 10 mesi dal terribile incidente in bici il giovane azzurro è motivato a tornare alla sua vita Sono passati 10 mesi dal terribile incidente stradale in cui è rimasta coinvolta la giovanissima promessa del Ciclismo Samuele Manfredi. Il 19enne è rimasto in coma farmacologico per oltre un mese per poi svegliarsi incapace di muoversi e parlare. Adesso Samuele vive all’ospedale di Ferrara, ...