Maltempo | donna dispersa in Piemonte | acqua alta a Venezia Straripa il Sannio nel

Maltempo - crolla tratto di viadotto sulla A6<br>Una donna dispersa nell'alessandrino : Il Maltempo continua a causare danni in Italia da Nord a Sud. sulla A6 Torino-Savona è crollato un tratto di viadotto, circa una trentina di metri di autostrada tra l'innesto con la A10 e Altare in direzione Torino. Si tratta della cosiddetta Autostrada dei Fiori che è gestita dal Gruppo Gavio. I Vigili del Fuoco sono sul posto e da una prima verifica sembra che non ci siano persone coinvolte nel crollo. La A5 è stata ovviamente interrotta ...

Maltempo - ancora disagi<br>Una donna dispersa nell'alessandrino : Aggiornamento - Le autorità hanno chiarito che c'è una sola donna dispersa nell'alessandrino. Si tratta di Rosanna Parodi, 52 anni, una dipendente di una casa di riposo, della quale si sono perse le tracce mentre stava andando a lavoro. La sua auto è stata trovata parcheggiata vicino ad una cascina e si pensa che la donna abbia proseguito il percorso a piedi, venendo travolta dalla piena del fiume Bormida. Maltempo, ancora forti disagiLa ...

Maltempo Toscana : donna in auto trascinata dalla furia dell’acqua - salvata : Una donna a bordo di un’auto è stata trascinata dalla forte corrente dell’acqua, causata dalle forti piogge, nel canale Serchio di Sorreggio, nella provincia di Lucca. La donna è stata tratta in salvo da personale del 118. I vigili del fuoco del Comando di Lucca, distaccamento di Castelnuovo Garfagnana, sono intervenuti per mettere in sicurezza l’auto nel canale. L'articolo Maltempo Toscana: donna in auto trascinata dalla furia ...

Maltempo Caserta : donna tratta in salvo Villa Literno - scuola materna colpita da fulmine : Il Maltempo ha provocato gravi danni e disagi in queste ore in provincia di Caserta. A Casertavecchia sono crollati alcuni alberi lungo la Panoramica, così come sul litorale domitio tra Castel Volturno e Mondragone. I vigili del fuoco sono intervenuti a Villa Literno dove hanno tratto in salvo una donna da un’inondazione: la sua casa di campagna era circondata dall’acqua. Nella pianura dell’area alifana, da Piedimonte Matese ...

Maltempo - in Toscana interventi dei pompieri per soccorrere persone. Donna si rifugia sul tetto dell’auto : Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco a causa del Maltempo che ha colpito la Toscana. Nel Grossetano a causa della tromba d’aria a Polverosa, che ha scoperchiato i tetti delle abitazioni, i pompieri hanno fatto evacuare 20 persone: la squadra dei pompieri per raggiungere la zona ha dovuto farsi strada con le motoseghe per liberare la strada dai pini abbattuti dal vento. A Istia d’Ombrone i pompieri stanno raggiungendo alcune ...

Maltempo Francia : ritrovata morta donna dispersa a Nizza : La Francia conta i danni dopo il passaggio della tempesta Amélie: una donna data per dispersa nel fine settimana a Nizza, sulla Costa azzurra, è stata ritrovata morta, secondo quanto riportato dalla tv BFM. La 71enne è stata travolta da una frana del terreno dietro la sua casa: sull’edificio si sono riversati diversi metri cubi di fango. L'articolo Maltempo Francia: ritrovata morta donna dispersa a Nizza sembra essere il primo su Meteo Web.

?Maltempo - in Liguria e Toscana è caos : donna ferita da una frana nel Tigullio. Nubifragio a Roma : Maltempo diffuso in tutta Italia. La regione più colpita è la Liguria spazzata dal vento e dalla pioggia, che hanno provocato esondazioni ed allagamenti. Una tromba d'aria nel...