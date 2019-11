Il Processo | Prima Puntata | Le Indagini Di Elena!

Fonte : uominiedonnenews

(Di venerdì 22 novembre 2019) Il, trama: Elena comincia le suesu un omicidio e scopre qualcosa di sconvolgente che potrebbe comprometterla. Ma la situazione la riguarda troppo da vicino e la PM non vuole rinunciare… Ladella fiction Ilfa conoscere tutti i protagonisti ed anche la principale vicenda attorno alla quale tutto ruota. Si tratta del decesso di Angelica e delleche la PM Elena Guerra deve portare avanti. Ma la donna deve anche affrontare persone potenti, che potrebbero sconfiggerla, per arrivare alla verità. Il, trama: Elena parte per New York! Elena, la protagonista di questa fiction, all’inizio attraversa una forte crisi matrimoniale. Suo marito infatti crede che lei si stia dedicando eccessivamente al lavoro, da quando si conoscono, e che dunque sia poco presente per lui. Appare chiaro che per la donna ...

amnestyitalia : ?? processo #Cucchi ?? Soddisfazione per la sentenza emessa dalla prima Corte d'Assise di Roma sulla morte di Stefano Cucchi - CarloAsnaghi : RT @michelefacci: Ultima sbandata della maggioranza : respinta una risoluzione a mia prima firma per sollecitare la Regione a partecipare a… - suitetti : RT @michelefacci: Ultima sbandata della maggioranza : respinta una risoluzione a mia prima firma per sollecitare la Regione a partecipare a… -