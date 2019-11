Elkann | ' Abbiamo assicurato alla Juve solidità per confermarsi a livello mondiale'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 22 novembre 2019) John, cugino di Andrea Agnelli, attualmente è il presidente di FCA ed Exor, una delle principali società d'investimento controllata dfamiglia Agnelli., in un'intervista al noto giornale sportivo torinese Tuttosport, si è soffermato sull'evoluzione tecnica e commerciale dellantus, dedicando anche qualche parolaFerrari, che nelle ultime gare ha deluso la proprietà ed in generale tutti i sostenitori della scuderia di Maranello....

Flavio23581721 : RT @LeonettiFrank: J. Elkann:'La Juve è uno dei leader nel calcio, settore in grosso cambiamento. Abbiamo assicurato alla Juve risorse e so… - shokurobi : RT @LeonettiFrank: J. Elkann:'La Juve è uno dei leader nel calcio, settore in grosso cambiamento. Abbiamo assicurato alla Juve risorse e so… - gegebovio : RT @LeonettiFrank: J. Elkann:'La Juve è uno dei leader nel calcio, settore in grosso cambiamento. Abbiamo assicurato alla Juve risorse e so… -