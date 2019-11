Buya Turay | quando l’infortunio è… soprannaturale! Dolore inspiegabile al piede | il

Fonte : sportfair

(Di venerdì 22 novembre 2019) Il singolare infortunio di Mohamed: l’attaccante africano non si spiega un forteal, il medico di famiglia parla di magia nera L’infortunio è una delle paure principali dei calciatori che per prevenire un lungo stop, oltre ad allenarsi correttamente ed evitare di mettere a rischio inutilmente la propria salute, fanno tutti i dovuti ‘scongiuri’ del caso. A volte capita però che si debba combattere con qualcosa che vada oltre il semplice problema fisico, con forze addirittura… soprannaturali! È il caso di Mohamed, attaccante della Sierra Leone che, secondo il parere del medico di famiglia, è stato vittima di magia nera. Il giocatore, impegnato con la propria nazionale, ha iniziato a sentire un forte edaldel quale il fisioterapista della squadra non è riuscito a comprendere la causa...

