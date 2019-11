Un tumore su tre scoperto per caso | italiani poco informati | ancora tante differenze fra

Suona al piano mentre viene operato di tumore al cervello : intervento di 5 ore su un jazzista : Non è la prima volta che accade nel mondo e nemmeno in Italia, ma quando un paziente viene operato al cervello da sveglio rappresenta sempre un raro caso e a sé. L'ultimo intervento...

tumore - una modifica al Dna per curare il cancro. I primi clamorosi risultati su tre malati : I primi risultati dimostrano che funziona. Non si può ancora cantare vittoria definitiva contro il cancro, ma l' ottimismo è giustificato. Un' altra terapia sperimentale potrebbe aprire una strada, finora inesplorata, per sconfiggere il Tumore. Si tratta di una nuova strategia, messa a punto negli S

Salute - tumore al seno : una donna su tre aspetta le cure di una Breast Unit : Quasi una paziente su tre riferisce di non essere stata curata in una Breast Unit, cioè in un Centro di senologia multidisciplinare. Né riceve le informazioni necessarie per poter scegliere con consapevolezza dove rivolgersi. A cinque anni dalla legge che stabilisce l’istituzione delle Breast Unit, un’indagine condotta dall’Istituto di Ricerca SWG fotografa per la prima volta lo scenario, riportato dalla voce delle pazienti stesse. La ricerca è ...

Dramma a Treviso - 39enne scopre tumore al seno mentre è incinta : muore dopo il parto : Una donna di 39 anni di origine africana è morta ieri all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dopo aver dato alla luce il suo bambino: aveva scoperto a gravidanza inoltrata di avere un tumore al seno con metastasi diffuse, poi i medici, notando il peggiorare delle sue condizioni, le hanno praticato un cesareo per non far correre rischi al piccolo, che sta bene: "Fino alla fine ha lottato con grande coraggio".Continua a leggere

Treviso - scopre di avere un tumore in gravidanza : madre perde la vita dopo il parto : La scoperta della malattia era avvenuta a gravidanza avanzata, mentre aspettava quel bambino che tanto aveva desiderato. Così il tumore al seno che l'ha colpita, l'ha anche uccisa poche ore dopo la nascita di suo figlio, durante il ricovero in ospedale. È accaduto a Treviso a una donna di 39 anni di origini africane, deceduta a causa dello sviluppo di quel cancro, che aveva prodotto metastasi pericolose in tutto il corpo. Secondo quanto ...

Emma Marrone dopo il tumore "Sono combattiva"/ Video "Nei momenti più tremendi io..." : Emma Marrone dopo il tumore, Video: "Sono combattiva, anche nei momenti più tremendi. Ho visto mia madre piccola per la prima volta".

tumore alla prostata : nuovo metodo diagnostico potrebbe sostituire la biopsia : Un nuovo Test ideato nei laboratori dell’Istituto Superiore di Sanità, potrebbe essere in grado di diagnosticare il Tumore alla prostata senza ricorrere alla biopsia. Il metodo, i cui risultati sono stati pubblicati su Cancers è stato messo a punto grazie a uno studio clinico prospettico frutto di una collaborazione con l’Unità di Neuroimmunologia dell’IRCCS Fondazione Santa Lucia e con il Dipartimento di Scienze Urologiche del ...

tumore al seno - a ottobre la prevenzione si fa sul treno con Frecciarossa : Tumore al seno, prevenzione sul treno. Dall'1 al 31 ottobre si tiene la 9 edizione di "Frecciarosa", promossa dal gruppo delle Ferrovie Stato Italiane

Pavia - esame per tumore da fare entro 72 ore ma non c'è posto in ospedale : "costretto" a farlo da privato : Dopo numerosi e inutili tentativi in diversi centri lombardi, la famiglia alla fine ha deciso di rivolgersi a una struttura privata a pagamento

Mestre - torna al lavoro dopo il tumore e l’azienda le comunica che per lei non c’è più posto : La testimonianza del marito di una donna che, a causa di un tumore, per quattro mesi non ha potuto lavorare presso una ditta di pulizie nel Veneziano che l’aveva assunta venti anni fa. Quando è rientrata le è stato detto, anche in presenza del rappresentante sindacale, che i posti erano tutti occupati.Continua a leggere