Predizioni astrali 23 novembre : Sagittario passionale - Scorpione burbero : Sabato 23 novembre 2019 sul piano astrale troveremo la Luna sostare in Bilancia mentre il Sole, Giove e Venere transiteranno nel segno del Sagittario. Marte e Mercurio permarranno in Scorpione, come Plutone e Saturno resterà sui gradi del Capricorno ed Urano sarà in Toro. Il Nodo Lunare continuerà nell'orbita del Cancro, nel frattempo Nettuno rimarrà in pianta stabile nei Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Sagittario e Gemelli, meno ...

L'oroscopo dell'amore per i single del 21 novembre : Sagittario sognante - Scorpione abile : L'oroscopo dell'amore per i single di giovedì approfondisce il transito di Marte in Scorpione, che regala una marcia in più in amore, sprigionando energia positiva e tanta voglia di conquistare la "preda amorosa". Sprezzanti del pericolo, ameranno il rischio anche i Pesci, Cancro, Vergine e Capricorno che passeranno all'azione, concretizzando i propri sogni amorosi. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno. Nuove sensazioni ...

Previsioni astrologiche 22 novembre : Scorpione dubbioso - Pesci intraprendente : Venerdì 22 novembre 2019 sul piano astrologico troveremo la Luna stazionare in Bilancia, mentre il Sole, Marte e Mercurio saranno sui gradi dello Scorpione. Giove e Venere permarranno in Sagittario, così come Plutone e Saturno resteranno nel Capricorno ed Urano starà sui gradi del Toro. Infine il Nodo Lunare proseguirà il suo transito nel segno del Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Pesci e Leone, meno rosee invece per Scorpione ed ...

L'oroscopo di giovedì 21 novembre : Luna in quadratura a Vergine - Scorpione fortunato : Durante la giornata di giovedì 21 novembre la Luna sarà in congiunzione al segno della Vergine e farà in modo che i nativi del segno diano il massimo della serietà in ambito lavorativo, mentre Capricorno saprà sfruttare al meglio la comunicazione per far funzionare al meglio la propria relazione di coppia. Gemelli cercherà di non sottovalutare la propria condizione lavorativa, mentre Mercurio benefico nel segno dello Scorpione farà in modo che i ...

L'oroscopo del dicembre - 2^ sestina : Mercurio in sestile in Capricorno - Scorpione tenace : Durante il mese di dicembre 2019, i nativi Capricorno attraverseranno una fase positiva per quanto riguarda l'ambito sentimentale, grazie agli influssi di Mercurio, mentre Bilancia otterrà finalmente alcuni vantaggi all'interno dell'ambito lavorativo. Pesci sarà particolarmente impegnato per quanto riguarda il lavoro, considerati gli influssi di Marte, mentre Acquario avrà modo di godersi la fine del mese in tutta tranquillità, quando Venere si ...

Previsioni astrologiche dicembre - Scorpione : possibili incomprensioni in amore : Nel mese di dicembre 2019 Giove ed il Sole passeranno dal segno del Sagittario a quello del Capricorno, dove stazionano pure Saturno, Plutone e Mercurio, appena 'sbarcato' dallo Scorpione. Marte proseguirà il suo moto in Scorpione, così come Urano rimarrà nel segno del Toro e Nettuno sarà ancora sui gradi dei Pesci. Infine il Nodo Lunare stazionerà in Cancro, mentre Venere si sposterà dal Capricorno all'Acquario. Di seguito un approfondimento ...

Oroscopo 9 dicembre : routine per l'Acquario - Scorpione tenero : Durante la giornata di lunedì 9 dicembre il lavoro occuperà diversi segni dello zodiaco, ma l'Acquario, in particolare, si sentirà particolarmente insofferente alla routine a cui dovrà sottostare, mentre la Bilancia vivrà delle incertezze in merito alla propria relazione. I Pesci potranno avere incontri strepitosi e molto stimolanti, mentre lo shopping interesserà il Leone e lo Scorpione. Amore al top per il Cancro, amicizie in primo piano per ...

L'oroscopo di mercoledì 20 novembre : Mercurio in quadratura a Scorpione - Cancro affetivo : Durante la giornata di mercoledì 20 novembre, il pianeta Venere sarà in quadratura rispetto al segno del Sagittario, saranno particolarmente favoriti per quanto riguarda la situazione sentimentale soprattutto i nati nella prima decade, mentre Vergine sarà gratificata da una forte razionalità, utile sia in amore che al lavoro. Gemelli sentirà la necessità di confrontarsi con i propri familiari oppure con un amico, mentre Nettuno in quadratura al ...

Oroscopo dicembre - Scorpione : passionalità al top - problemi nei progetti : Per voi nati del segno dello Scorpione, questo dicembre 2019 sarà un mese traballante. Dovreste fare attenzione a come si evolverà la vostra situazione sentimentale. Il lavoro in proprio sarà quello che rimarrà stabile per gran parte del mese, ma vi converrà fare molta attenzione. Ottima la fortuna, che procederà a buoni passi fino alla fine del mese. Amore e affetti Se dovete stabilizzare la vostra situazione sentimentale con il partner i ...

L'oroscopo del giorno 19 novembre - previsioni ultimi sei segni : molto bene lo Scorpione : L'oroscopo del giorno 19 novembre 2019 è pronto a valutare la giornata del prossimo martedì attraverso le analisi astrologiche e la relativa classifica stelline sul periodo. Questo martedì è analizzato come al solito in relazione ai settori della vita quotidiana interessanti sia l'amore che il lavoro. Da segnalare nel periodo interessato l'avanzamento del Pianeta Marte nel campo dello Scorpione. Il pianeta rosso arriverà nel settore del segno di ...

L'oroscopo di lunedì 18 novembre : successi nel lavoro per Scorpione - Cancro corrisposto : Durante la giornata di lunedì 18 novembre, i nativi Scorpione saranno gratificati dalla presenza di Mercurio, che renderà armonica la loro giornata, mentre Leone avrà molto da fatica sul posto di lavoro, per poi potersi riposare. Capricorno potrebbe prendere in considerazione l'idea di dare inizio a nuovi progetti lavorativi, mentre Gemelli potrà puntare su un'ottima intesa di coppia, grazie al pianeta Giove in quadratura al segno del ...

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 novembre : progetti per la Bilancia - nervoso lo Scorpione : Il mese di novembre scorre rapidamente e una nuova settimana sta per iniziare, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute per i dodici segni durante le prossime giornate. Sarà una settimana vantaggiosa per i sentimenti per i nati sotto il segno dell'Ariete, che potranno fare affidamento sul favore di Venere, ma anche per la Bilancia, che potrebbe fare importanti progetti per il ...

Predizioni astrali - classifica 19 novembre : nuovi progetti per Scorpione - Cancro geloso : Martedì 19 novembre 2019 troviamo la Luna nel segno del Leone mentre Marte, Mercurio ed il Sole nel segno dello Scorpione. Venere e Giove transiteranno nel segno del Capricorno con il Nodo Lunare che proseguirà il suo moto in Cancro e Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Urano che continuerà sui gradi del Toro. Previsioni astrologiche favorevoli per Scorpione e Sagittario, meno concilianti per ...

