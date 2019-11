Bambina di 7 anni muore in chiesa a Udine schiacciata da un'acquasantiera : Choc a Udine. Una Bambina di 7 anni è morta nel pomeriggio dopo essere stata colpita da una acquasantiera che è caduta. Il dramma è avvenuto nella chiesa dell'Educandato...

Udine - dramma in chiesa : cade acquasantiera - muore Bambina di 7 anni : Una bambina di sette anni è morta nel pomeriggio a Udine dopo essere stata colpita da una acquasantiera che è caduta in una chiesa del capoluogo friulano. Subito soccorsa, la piccola è stata trasportata in ospedale, dove purtroppo però è deceduta. Sul posto i Carabinieri del Norm, del Nucleo investigativo e gli ispettori dell'azienda sanitaria.Continua a leggere

Viene morsa da un serpente a scuola - muore Bambina di 10 anni : Un serpente l’ha morsa mentre si trovava a scuola: una bambina di 10 anni è morta nel Kerala (India), nel distretto di Wayanad. Shahla Sherin si è ritrovata con un piede intrappolato in una fessura del pavimento, e, una volta liberatasi, aveva notato due puntini sospetti: le compagne di classe hanno raccontato che le insegnanti si sono rifiutate di portare la bimba immediatamente in ospedale, sostenendo che i puntini rossi di cui si ...

Rischia di soffocare in classe : Bambina di 7 anni salvata dalla maestra : Attimi di paura alla scuola di Villa Sant'Antonio, in provincia di Oristano. La maestra Stefania non ha perso nemmeno mezzo...

Agrigento - Bambina di 9 anni muore per un’emorragia cerebrale : i genitori donano gli organi : L'aneurisma non ha lasciato scampo alla piccola, che viveva con la famiglia a Sciacca, in provincia di Agrigento. La bambina si sarebbe sentita male e sarebbe stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove i medici hanno fatto tutto il possibile per salvarle la vita, senza riuscirci. Dopo due giorni di agonia infatti la piccola è morta: i genitori hanno deciso di donare gli organi per poter aiutare altri bambini.Continua a leggere

La Bambina di tre anni è molto vivace e il papà la porta in giro con il guinzaglio : Un uomo, papà di una bambina di tre anni, ha 34 anni e , da quando è nata la sua bambina, si è iscritto ad un blog, che si chiama No Idea What I’m Doing, per essere sempre aggiornato e per imparare ad essere un bravo padre. Edwards, molto timidamente, nel blog ha confessato: “Mi sto inventando come padre”. Qualche tempo fa, però, ha raccontato come si sta comportando con la sua bambina ed è stato aspramente criticato. Edwards, ...

Caserta - prete arrestato per abusi sessuali su Bambina di 11 anni confessa in carcere : “Sono colpevole - è tutto vero” : “Mi assumo tutte le responsabilità. Sono colpevole di tutte le accuse che mi vengono contestate. È tutto vero”. Ha confessato don Michele Mottola, il prete della parrocchia di Trentola Ducenta, in provincia di Caserta, arrestato la scorsa settimana per abusi sessuali nei confronti di una bambina di 11 che frequentava la parrocchia e che, stanca degli abusi, ha deciso di filmarlo. Il prete è stato interrogato oggi nel carcere di ...

Prete pedofilo arrestato a Caserta confessa : "Ho abusato della Bambina di 11 anni" : “Confermo gli abusi. Mi assumo tutte le responsabilità. Sono colpevole di tutte le accuse che mi vengono contestate. È tutto vero”. È questa la confessione di don Michele Mottola, il Prete di Trentola Ducenta (Caserta) arrestato la scorsa settimana per abusi sessuali su una bambina di 11 anni che frequentava la sua parrocchia.A riportare le dichiarazioni del sacerdote all’Agi è il suo legale ...

Pensano di aver adottato una Bambina di 9 anni e invece ne ha 22 - è psicopatica tenta di uccidere i genitori : Una coppia americana Kristine Barnett, 45 anni e di suo marito Michael Barnett , 43 anni avevano deciso di adottare una bambina, Natalia ma vediamo cosa capita loro. La coppia aveva già tre figli ma decisero di adottare una bambina che veniva dall’Ucraina, che aveva sei anni e che era affetta da nanismo. Questo è quello che era stato detto loro e di cui ne erano, dunque, convinti. La bambina, invece, bambina non era ma aveva ...

Un papà lascia la Bambina di tre anni per diversi minuti da sola in cucina - quando torna la piccola ha mangiato 18 vasetti di yogurt : E’ risaputo che bambini piccoli non vanno mai lasciati da soli. Anche il bambino più tranquillo rischia, per curiosità, per divertimento di combinare qualche guaio anche grosso. A volte anche fatale. E’ bene monitorarli sempre magari dando loro l’impressione di essere da soli per lasciare assaporare la libertà di movimento ma sempre non abbassando mai la guardia. Lo avrà imparato anche questo papà inglese che, a casa da solo con ...

“Dolcetto o scherzetto?” - ma tra le caramelle c’erano psicofarmaci : ricoverata una Bambina di tre anni : Una bambina di tre anni è stata ricoverata in ospedale dopo che ha ingerito delle pastiglie di psicofarmaci che erano finite tra le caramelle che aveva raccolto durante il tradizionale giro per “dolcetto o scherzetto” ad Halloween. È successo in Australia, a a Bacchus Marsh, un sobborgo di Melbourne: la piccola Abby Van Der Spuy ha iniziato a sentirsi male dopo aver mangiato alcune caramelle che le erano state regalate durante il suo ...

17 anni fa il terremoto in Molise e il crollo della scuola di San Giuliano di Puglia : Bambina sopravvissuta ora sarà una maestra [FOTO] : 17 anni fa, un terremoto di magnitudo 6 fece crollare una scuola a San Giuliano di Puglia. Nel crollo, 27 bambini e una maestra persero la vita. Oggi Veronica D’Ascenzo, bambina sopravvissuta alla tragedia, è diventata maestra. “Ho voluto fare un lavoro che mi desse modo di ricambiare tutta la solidarietà che ho ricevuto: l’insegnante riesce ad arrivare nel cuore di ogni allievo e mette le basi per quello che sarà ...