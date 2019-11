Toyota Rav4 - L' ibrida plug-in debutta a Los Angeles

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Laha introdotto una nuova versione-in hybrid della. La Suv elettrificata è stata svelata al Salone di Los, in programma dal 20 novembre al 1 dicembre, e arriverà sul mercato statunitense nei prossimi mesi. Per vederla in Europa servirà aspettare almeno fino al prossimo anno. Lapiù potente di sempre. Presentata in America con il nome diPrime, questa sport utility si riconosce dalla nuova tinta Supersonic Red e a sottolineare come la-in sarà lapiù potente di sempre. L'attuale modello ibrido è spinto da un 2.5 elettrificato da 218 o 222 CV, mentre la nuova variante ricaricabile arriva a 302 CV. Non cambia l'unità termica, che rimane un 2.5 litri a ciclo Atkinson da 176 CV, anche se capace di erogare un picco coppia leggermente più alto (227 Nm) e a un regime più basso (2.800 giri) rispetto a quanto fa nel sistema full hybrid. La ...

