Sky | Modugno fiducioso sul recupero di Allan | “Farà di tutto per esserci sabato sera con

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Francesco, giornalista di SKY Sport, è stato ospite della trasmissione Radio Goal, sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli Francesco, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nella trasmissione Radio Goal in merito alla presenza dia Milano: “in campo a MIlano? E’ un po’ prematuro sapere se il giocatore farà parte della spedizione per il Milan. Il brasiliano sta facendo diperma dipenderà molto dalla percezione che avrà Ancelotti. Se il centrocampista sta bene, gioca”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Chiariello si interroga: “Dove sono i centrocampisti del Napoli?” Juventus, Alex Sandro allunga la lista degli infortunati Silenzio stampa Napoli – Ai calciatori non è vietato l’utilizzo dei social Zoff su Meret: ”Si giocherà il posto in Nazionale fino ...

