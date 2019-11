Manovra | per Comuni sarà più facile pignorare i conti per tasse non pagate

Manovra - Comuni potranno pignorare i conti per tasse non pagate : I Comuni e le Province potranno procedere ad azioni esecutive per riscuotere le imposte locali e le entrate patrimoniali non pagate, con le stesse regole dell'agenzia per la riscossione...

Manovra - stretta sugli appalti e più oneri anche per i condomini : Si inizia a votare: mentre al Senato è ancora in corso la cernita degli emendamenti al disegno di legge di Bilancio, la commissione Finanze della Camera si pronuncia da oggi sugli articoli del...

Manovra - la Ue dà via libera con riserva : “Italia a rischio non conformità. Sulla flessibilità per il dissesto giudizio in primavera” : Come da attese, la Commissione europea ha dato un sostanziale via libera alla Manovra italiana per il 2020, nonostante per Bruxelles come comunicato ad ottobre ci siano “rischi di non rispetto del Patto di stabilità“. La legge di Bilancio potrebbe portare “ad una deviazione significativa dal cammino verso il rispetto dell’obiettivo di medio termine“. Inoltre persiste il rischio di “non rispetto del benchmark di ...

Antonio Albanese : “Dobbiamo reagire a strani virus che girano in Italia. Le persone hanno più paura di prima - ma sono paure Manovrate” : “Amo la comicità in modo viscerale, ma fare questo lavoro è diventato sempre più difficile perché la realtà supera ogni forma di immaginazione. Per quanto sia sopra le righe, Cetto è ormai un moderato e questo mi spaventa”. Parola di Antonio Albanese che, a distanza di sette anni, torna a vestire i panni di Cetto La Qualunque. Si tratta del terzo capitolo della saga dedicata al simbolo dei politici ciarlatani e corrotti, Cetto C’è senza ...

Manovra - gli emendamenti “ok boomer” di +Europa : via quota 100 - fondo per i fuorisede e legalizzazione cannabis per ridurre l’Irpef : Dall’abolizione di quota 100 e reddito di cittadinanza – sostituito da un Rei rafforzato – alla legalizzazione della cannabis per finanziare il taglio della prima aliquota Irpef. Poi la regolarizzazione degli immigrati irregolari, l’applicazione della direttiva Bolkestein per i balneari e la creazione di fondi ad hoc per aiutare gli studenti fuorisede e per finanziare innovazione e transizione energetica. E’ la contro-Manovra “Ok, ...

Manovra - Di Maio su battaglia in Parlamento per Quota 100 : 'Non si tocca' : Sono stati presentati circa 4.550 emendamenti in Parlamento su alcune misure contenute nella nuova Legge di Bilancio. Le proposte di modifica avanzate dalle varie forze politiche, infatti, riguardano i temi sui quali la maggioranza sembrerebbe ancora divisa, come la plastic-tax e il meccanismo della Quota 100. Su quest'ultimo tema si sarebbe accesa una lunga discussione in Parlamento tra Italia Viva che mira all'abrogazione totale della misura e ...

Manovra : Gualtieri - ‘impegno governo per ambizioso disegno riformatore’ : Roma, 19 nov. (Adnkronos) – “Il governo è impegnato in un ambizioso disegno riformatore, di cui la legge di bilancio costituisce il primo tassello, volto non solo a evitare 23 miliardi di aumento dell’Iva ma rilanciare la crescita, l’occupazione, gli investimenti, l’innovazione, nella chiave della sostenibilità ambientale, dell’equità e della coesione sociale e territoriale”. Così il ministro ...

Manovra/ Famiglia - le magagne dietro agli slogan su asili nido e assegni per i figli : Assegno per il figlio rinviato e poche risorse sugli asili nido. Ma soprattutto continua a prevalere la logica paternalistica e statocentrica

Roma, 18 nov. (Adnkronos) – "La Presentazione di tanti emendamento suscita titoli ma avviene tutti gli anni","non sono affatto spaventato". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri a 'Otto e Mezzo' su La7.

Tasse - lunedì nero per Partite Iva-imprese/ Iva-Irpef : versamenti - sanzioni e Manovra : Partite Iva e imprese, lunedì nero per le Tasse: scadenza versamenti Iva e Irpef. sanzioni, requisiti e doveri: tutte le info

Roma, 18 nov. (Adnkronos) – Arriva l'emendamento 'Notre Dame' per Venezia, che prevede una defiscalizzazione del 50% per tutte le donazioni libere, fino a 96.000 euro. L'emendamento è contenuto nel pacchetto di circa 230 proposte di modifica, presentate da Italia viva al ddl bilancio in commissione Senato del Senato.

Manovra - dai filtri per l’acqua all’Iva al 10% sui preservativi : la valanga di emendamenti dei partiti : Imposta agevolata su pannolini e latte in polvere, profilattici maschili e femminili, ma anche Iva al 5% per gli assorbenti igienici femminili (solo se biodegradabili): tutte le proposte di modifica dei partiti

(Adnkronos) – "Il Movimento 5 stelle c'è -ha ribadito Di Maio- e vogliamo ridurre le tasse perchè dobbiamo aumentare il taglio degli sprechi".

Roma, 18 nov. (Adnkronos) – "Mi sento di poter accogliere a nome del Movimento l'appello del presidente del Consiglio a fare di più sull'abbassamento delle tasse". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ospite di 'No stop news' su Rtl 102.5.