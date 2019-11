Conto alla rovescia | il nuovo quiz di Gerry Scotti non convince Troppo simile a

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Si chiamaildel preserale di Canale 5, l’ennesimo in una staffetta che negli ultimi anni ha visto alternarsi Caduta Libera, The Wall e Avanti un altro, con l’eccezione Chi vuol essere milionario? in onda però in prime time. Game show che hanno ottenuto ascolti molto positivi senza però mai minare la leadeship di Rai1 che si affida ormai da tempo, forte dei risultati auditel, a L’Eredità di Flavio Insinna e nel periodo più caldo dell’anno a Reazione a Catena con Marco Liorni. Forse anche per questo motivo, oltrevoglia comprensibile di non usurare i suoi prodotti, l’azienda di Cologno Monzese ha scelto di lanciarsi in questa nuova sfida con l’immarcescibile. Volto rassicurante, professionista capace e nome di garanzia in questo genere televisivo. Un, come ogni trasmissione, necessita di tempo per ...

CarloCalenda : .@nzingaretti, @pdnetwork vi sembra normale Emiliano che parla di “fan dei tumori” riferito a chi non condivide i s… - La7tv : #tagada Il sottosegretario Di Stefano sull'#Ilva: «La politica deve rendersi conto che l'acciaio lo produrremo all’… - matteorenzi : #ItaliaViva Silvia spiega come spendere 3 miliardi di euro già pronti per le scuole. Vi rendete conto che pastoie b… -