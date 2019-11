Coltivazione di marijuana fai da te | 23enne in manette

La polizia spagnola ha trovato un’enorme Coltivazione di marijuana in un bosco in Aragona : La polizia spagnola ha trovato un’enorme coltivazione di marijuana nascosta in un remoto bosco nella regione di Aragona. La scoperta ha portato al sequestro di circa sedicimila piante di marijuana e all’arresto di sei persone. Le indagini sulla coltivazione di

Varese : Coltivazione di marijuana in garage - arrestato : Milano, 15 nov. (Adnkronos) - Aveva trasformato il proprio garage in una serra per la coltivazione di marijuana. Un uomo di 54 anni è stato arrestato dalla polizia a Castano Primo, in provincia di Varese, per coltivazione e detenzione illecita di sostanza stupefacente. Gli agenti, dopo essere stati

47enne arrestato per Coltivazione e spaccio di marijuana : Roma – Nella serata di martedì primo ottobre i Carabinieri della Stazione di Ladispoli hanno arrestato un 47enne originario di Napoli, accusato di spaccio in flagranza e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, impegnati in mirate operazioni di contrasto del fenomeno di spaccio di stupefacenti, hanno sorpreso l’uomo durante la cessione di due dosi di marijuana ad un marocchino di 36 anni. E’ subito ...

Monterotondo - arrestato 30enne per Coltivazione piante marijuana : Roma – I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Monterotondo hanno arrestato, in flagranza di reato, un romeno di 30 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri, impegnati in servizi di controllo e di contrasto allo spaccio, hanno perquisito l’abitazione dell’uomo, ritrovando cinque piante di cannabis indica, alte tra i 140 e i 180 centimetri, e diverse dosi di cocaina, hashish e marijuana ...

La capitale australiana Canberra ha approvato il possesso e la Coltivazione personale di marijuana nel suo territorio : La capitale australiana Canberra ha legalizzato l’uso e il possesso personale di marijuana nel suo territorio amministrativo, che comprende, oltre alla città, altri 1.500 chilometri quadrati, perlopiù disabitati. Nessuno degli stati australiani aveva mai introdotto una misura di questo genere. La

Agrigento : Coltivazione marijuana - tre arresti a Licata : Palermo, 21 set. (AdnKronos) - La Polizia di Stato di Agrigento ha eseguito due distinte operazioni che hanno che hanno permesso l’arresto di tre persone ritenute responsabili di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti del tipo marijuana. "Le articolate indagini della Squadra Mobile di Ag