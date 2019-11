Un nuovo Crash Bandicoot è in arrivo l' anno prossimo?

PlayStation : nuovo titolo su Crash Bandicoot in arrivo l'anno prossimo? : Crash Bandicoot ha riscosso un grande successo con il suo ritorno su console di attuale generazione, sotto forma di Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy e Crash Team Racing: Nitro-Fueled.Ebbene, i dati di vendita devono essere stati particolarmente incoraggianti da convincere Activision a ritornare sul brand e proporre un nuovo capitolo, probabilmente in arrivo già il prossimo anno, almeno stando a quanto si vocifera in rete.Si tratta infatti di una ...