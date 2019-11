Sputi in faccia | insulti e tirate di capelli Uomini e Donne | Oscar Branzani ed Eleonora

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 19 novembre 2019) Sono passati alcuni mesi da quando, dopo ben tre anni di amore,Rocchini eannunciavano la fine della loro relazione. A seguito di una lunga crisi, i due ex protagonisti dihanno deciso di lasciarsi, e di mettere un punto definitivo alla loro storia, con sommo dispiacere dei fan. I due sono finiti al centro di una vera e propria bufera mediatica. Tutto è iniziato quando Dalilaha svelato la frequentazione tra l’ex corteggiatrice e Nunzio Muccia, il suo ex fidanzato. Una scoperta che se da una parte ha confermato la rottura tra i due ex protagonisti di, dall’altra ha portato alla luce lo spiacevole episodio che li ha coinvolti nelle ultime settimane.e l’ex compagna si sarebbero incontrati in un locale, ne sarebbe nata una discussione in cui sarebbe intervenuta anche Dalila, arrivando alle mani con la rivale. ...

infoitcultura : Dramma tra Oscar Branzani, Eleonora Rocchini e la sua cognata: sputi in faccia, insulti e poi sono arrivate alle ma… - StraNotizie : Dramma tra Oscar Branzani, Eleonora Rocchini e la sua cognata: sputi in faccia, insulti e poi sono arrivate alle ma… - addvictedx : TANTO TUTTE LE STRADE MI PORTANO ALLE TUE MUTANDE COME STAI? È UN SACCO CHE NON TE LA PRENDI È UN SACCO CHE NON TE… -