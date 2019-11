Crotone | traffico di beni archeologici proveniente da scavi clandestini | 23 gli arresti

Crotone - traffico illegale di beni archeologici dalla Calabria all’estero : 23 arresti in tutta Europa : Recuperavano beni archeologici da scavi clandestini in Calabria per poi venderli illegalmente oltre confine. A smantellare il traffico illecito di una holding criminale sono stati i carabinieri del comando tutela patrimonio culturale che lunedì mattina hanno eseguito 23 misure cautelari in un’operazione che ha coinvolto oltre all’Italia anche Germania, Francia, Serbia e Regno Unito. Sono 123 in tutto le persone indagate ...