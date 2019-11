A che punto è l’Iran con il nucleare

Nuovo trailer per Ghostrunner - il gioco che promette di essere il punto di incontro tra Mirror's Edge - Dishonored e Blade Runner : 3D Realms ha pubblicato un reveal trailer ufficiale per GhostRunner. GhostRunner è un gioco in prima persona definito come un punto di incontro tra Mirror's Edge, Dishonored e Blade Runner. Il primo trailer è in realtà uscito nell'agosto 2019, quindi è strano che 3D Realms abbia definito "reveal trailer" questo Nuovo video.GhostRunner promette di presentare un intenso mondo cyberpunk e un combattimento dinamico. I giocatori combatteranno i loro ...

Grandi eventi sportivi : a che punto siamo con la sostenibilità? : Gli impiantiLe emissioni di CO2Trasporti e spostamentiI rifiutiIl ruolo degli atleti e del pubblicoI consumi energeticiI piccoli dettagliChiariamo subito un concetto: non esiste una soglia superata la quale si vince il “bollino” della sostenibilità assoluta. Ma esistono, questo sì, iniziative e accorgimenti che rendono un evento (così come un prodotto) più sostenibile di altri. Le Grandi manifestazioni sportive come i Giochi Olimpici sono un ...

Trattativa - Salvatore Borsellino : “Prima sentenza è un punto d’arrivo - spero che non venga sovvertita da altri gradi di giudizio” : Salvatore Borsellino, fratello del magistrato assassinato dalla mafia, ha presentato nell’ambito di Bookcity a Milano il libro “La Repubblica delle stragi” firmato dallo stesso Borsellino e con la prefazione di Marco Travaglio (edito da Paperfirst). Assieme al movimento delle Agende Rosse, l’attivista palermitano prova a mettere insieme i pezzi mancanti delle inchieste relative al periodo delle stragi mafiose, che hanno ...

Dazi Usa-Cina : a che punto è la trattativa e ultime notizie : Dazi Usa-Cina: a che punto è la trattativa e ultime notizie Sembra essersi arenata la trattativa Usa-Cina sui Dazi: potrebbe saltare il protocollo di intesa sull’acquisto di beni agricoli Made in Usa da parte di Pechino. Usa-Cina, Dazi: trattative a un punto morto? Sembrava cominciato il disgelo sull’asse Usa-Cina dopo mesi di altissime tensioni; adesso, la trattativa sui Dazi subisce un nuovo stop: il maggiore nodo da risolvere quello ...

Ecco il provvedimento-punizione che De Laurentiis sta mettendo a punto : Le voci di un Aurelio De Laurentiis predisposto a chiudere in fretta e senza scossoni la questione del cosiddetto “ammutinamento” in seguito al no al ritiro dopo la partita col Salisburgo, si sbaglia. Questo è ciò che riporta l’edizione odierna de Il Roma. Da Beverly Hills, il presidente sta mettendo a punto le mosse per punire la squadra dopo il grave gesto di insubordinazione. Il patron non intende fare passi indietro: sicuramente ...

A che punto siamo con l’impeachment a Trump? : (foto Getty Images/Bonnie Jo Mount) È iniziata ieri la fase pubblica della procedura di impeachment che mette sotto accusa il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Durante la prima giornata di audizioni alla Camera dei rappresentanti, trasmessa anche in diretta tv, sono stati ascoltati alcuni testimoni chiave come William Taylor, ambasciatore Usa a Kiev, e George Kent, sottosegretario al dipartimento di stato con delega all’Europa. La ...

Ci vorrà ancora tempo per la rete fissa Iliad : a che punto siamo a fine 2019 : In queste ultime settimane, probabilmente ci si era illusi sul fatto che la rete fissa Iliad potesse essere più vicina di quanto avremmo immaginato. Questione calda, al netto del fatto che le ultime mosse della compagnia telefonica francese siano state rivolte solo al 5G, come del resto vi abbiamo riportato non molto tempo fa sulle nostre pagine. Un contributo molto interessante sotto questo punto di vista è arrivato direttamente da Benedetto ...

A che punto è il MOSE a Venezia? : Pochi giorni fa era stato rinviato uno degli ultimi collaudi, e ad oggi la consegna è prevista per la fine del 2021

A che punto è la costruzione del Mose a Venezia? : (foto: Getty Images) Il maltempo che da ieri sta colpendo Venezia, e provocando vittime e enormi danni in tutte le parti della città, riapre il dibattito sulla complessa opera ingegneristica studiata proprio per separare la laguna di Venezia dal mare Adriatico e scongiurare così gli allagamenti durante l’alta marea, ovvero il Mose. Letteralmente MOdulo Sperimentale Elettrotecnico, una volta a regime, dovrebbe constare di 78 paratoie installate ...

Venezia - l'acqua alta e il Mose che ancora non funziona : a che punto siamo : Della difesa di Venezia si parla dal 1966, dopo la tragica alluvione che portò l'acqua alta al picco record di 194 cm. I...

Come funziona e a che punto è il Mose : Il Mose (MOdulo Sperimentale Elettromeccanico) è una complessa opera ingegneristica che separa la laguna di Venezia dal Mare Adriatico scongiurando alluvioni durante l'alta marea. Una volta ultimato, dovrebbe essere composto complessivamente da 78 paratoie mobili installate nelle tre bocche di porto lagunari: Lido, Malamocco e Chioggia. I lavori per la sua realizzazione sono cominciati nel 2003, quando era presidente del ...

Pignoramento telefono : quando è possibile e perché. La legge sul punto : Pignoramento telefono: quando è possibile e perché. La legge sul punto Vediamo di seguito se, nell’ambito del cosiddetto Pignoramento mobiliare, è possibile pignorare anche uno smartphone o cellulare. Infatti, la domanda sul Pignoramento telefono è legittima, stante anche la grandissima diffusione di tale strumento di comunicazione. Ecco la risposta che si può desumere dalla legge e la situazione della giurisprudenza sul punto. Se ti ...

A che punto sono le antenne Iliad : le zone più e meno coperte d’Italia : Com'è la situazione antenne Iliad in Italia? Non troppi giorni fa vi avevamo parlato dell'assenza di copertura in alcune regioni italiane, cosa che aveva gettato un po' nello sconforto i relativi conterranei. Il quarto gestore nazionale sta cercando di correre ai ripari, costruendo, giorno dopo giorno, la propria impalcatura di rete. Come riportato da 'UniversoFree.com', gli impianti proprietari sono in totale 1205 (l'ultimo aggiornamento ...

Ciclismo - Mathieu van der Poel : “Non posso sempre vincere. Per il 2020 punto alle classiche e alla MTB” : Ieri, nonostante non fosse al top, l’ennesima prova di forza. Il terzo titolo europeo consecutivo nel ciclocross nella categoria élite uomini per Mathieu van der Poel che, stretto nella morsa dei belgi a Silvelle, è riuscito in ogni caso a trionfare. L’olandese è apparso a tratti imbattibile: sta per terminare per lui un 2019 clamoroso, ma è già pronto a puntare alla prossima annata. Le sue parole ai media belgi: “Un giorno qualcuno ...