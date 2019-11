Scuole Chiuse 19 Novembre 2019

Allerta Meteo - ancora maltempo in molte regioni : Scuole Chiuse domani martedì 19 Novembre in diversi Comuni [ELENCO AGGIORNATO] : Non si arresta il maltempo che ha interessato l’Italia intera, causando danni e disagi in diverse regioni della penisola. Per domani una nuova ondata di perturbazioni colpirà le regioni del Nord e il versante tirrenico, come si evince dal nuovo bollettino di Allerta Meteo diffuso dalla Protezione Civile. Sono in molti i Comuni che stanno optando per la chiusura preventiva delle scuole per la giornata di domani, martedì 19 Novembre 2019. Di ...

Maltempo - Scuole Chiuse martedì 19 novembre per allerta meteo : l’elenco delle città : Dove resteranno chiuse le scuole domani, martedì 19 novembre, per Maltempo? In vista dei temporali, delle raffiche di vento e delle bufere di neve in arrivo ancora sull'Italia, molti comuni hanno deciso di sospendere le lezioni, soprattutto in Piemonte e Liguria, per l'allerta: ecco l'elenco delle città interessate in aggiornamento.Continua a leggere

Allerta Meteo Liguria : Scuole Chiuse domani martedì 19 Novembre in molti comuni : domani rimarranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado nei comuni di Rossiglione, Campo Ligure, Masone e Tiglieto, nell’entroterra di Genova, dove dalle 21 di questa sera fino alle 15 di domani sarà in vigore l’Allerta Meteo arancione per piogge e temporali. Il provvedimento di chiusura riguarderà i comuni della Valle Stura (e dell’entroterra genovese) più colpiti dai danni del maltempo di alcune settimane fa. Per le ...

Valanga in val Martello a Bolzano Paura per i fiumi nel Centro-Sud - lunedì Scuole chiuse : Torna il caos neve in Alto Adige, 6.500 utenze senza corrente. Maltempo al centro: grave un giovane a Roma, transitata la piena dell’Arno a Firenze, stanotte attesa a Pisa. Bomba d’acqua su Caserta: lunedì scuole chiuse. Chiusa l’autostrada del Brennero

Maltempo in Campania : Scuole Chiuse nel Casertano - fulmine a Battipaglia due feriti : L’ondata di Maltempo si sta abbattendo anche in Campania. Le autorità della provincia di Caserta hanno disposto la chiusura delle

Scuole Chiuse domani - lunedì 18 - a Caserta - Livorno - Pisa - Empoli - Anagni (elenco completo). A Napoli e Venezia scuole aperte : lunedì 18 novembre. Sono numerosi i comuni che hanno deciso di tenere domani, il 18 novembe, le scuole chiuse per l'emergenza maltempo. Di seguito la lista dei comuni aggiornata in tempo...

Scuole Chiuse 18 Novembre 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion A seguito delle criticità legate al territorio, i seguenti comuni hanno disposto la sospensione delle attività scolastiche nei seguenti comuni: ELENCO IN AGGIORNAMENTO Scuole Chiuse in Toscana Pisa Cascina Pontedera Santa Croce sull’Arno Ponsacco... L'articolo Scuole Chiuse 18 Novembre 2019 proviene da Rete Meteo Amatori.

Maltempo : a Venezia picco di marea a 150 centimetri - poi scende. In Emilia e Toscana esondano fiumi. Scuole Chiuse in molti comuni : L’Arno che esonda in Toscana, il Brennero isolato per tutta la mattina, 60mila famiglie senza corrente in Alto Adige, la provincia di Roma alle prese con allagamenti e alberi caduti a causa del forte vento. Uno caduto nella tarda serata di sabato ad Albano Laziale ha gravemente ferito un automobilista. E ancora l’Emilia Romagna alle prese con fiumi esondati e Venezia di nuovo in balia di un’alta marea eccezionale, ...

L’elenco dei comuni dove le Scuole rimarranno chiuse per maltempo lunedì 18 novembre : Non apriranno a Pisa, Grosseto e in diversi comuni toscani, oltre a varie città e paesi sparsi in tutta Italia

Pioggia record - cadono alberi e calcinacci : Scuole Chiuse a Caserta e provincia : Scuole chiuse per il maltempo domani lunedì 18 novembre a Caserta e in altri centri della provincia, come Aversa, Lusciano, Santa Maria Capua Vetere. Nel capoluogo, colpito duramente dalle...

Allerta ‘rossa’ a Grosseto : Scuole Chiuse - serrati anche i cancelli di cimiteri e parchi pubblici : Domani chiuse le scuole di ogni ordine e grado nel comune di Grosseto. Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha firmato l’ordinanza. Domai saranno chiusi anche cimiteri e parchi pubblici. Domani lunedì 18 novembre Allerta per il maltempo sarà innalzata a livello rosso. L'articolo Allerta ‘rossa’ a Grosseto: scuole chiuse, serrati anche i cancelli di cimiteri e parchi pubblici sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Pisa : il Prefetto invita i sindaci di tutta la provincia a tenere le Scuole Chiuse domani 18 novembre : Il Prefetto di Pisa, Giuseppe Castaldo, ha invitato i sindaci dei comuni della provincia di Pisa a valutare, “in relazione al particolare stato dei luoghi, l’opportunità di limitare, a tutela della pubblica e privata incolumità, gli spostamenti delle popolazione attraverso le necessarie misure precauzionali, anche con riferimento alla adozione di provvedimenti di chiusura delle scuole e degli uffici pubblici“. L’invito ...