Amici | Emma ed Elodie | la foto più attesa dai fan | il rancore è sotterrato

Amici 19 - Emma Marrone dice la sua : “Ci vuole grande coraggio” : Emma Marrone dà qualche consiglio ai nuovi ragazzi di Amici 19 La popolare cantante salentina Emma Marrone sta seguendo la prima puntata di Amici 19 con grandissima attenzione e passione. E dopo aver fatto ai nuovi ragazzi del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi i consueti auguri di circostanza su twitter, ha anche colto la palla al balzo per dare loro dei preziosissimi consigli: “Ricordate sempre che ci vuole tanto amore, ...

Emma Marrone - baci e abbracci con gli Amici dopo la paura per l'intervento : Una tranquilla serata in compagnia per Emma Marrone, nata artisticamente nel programma condotto da Maria De Filippi, ?amici?, e oggi cantante da primi posti in classifica. Un momento di...

Emma Marrone svela come riuscì a entrare ad Amici : Emma Marrone si confessa e svela come riuscì a entrare ad Amici, lo show di Maria De Filippi che l’ha resa una star. Sono trascorsi dieci anni da quel provino di fronte ai professori che decretò il suo ingresso nell’accademia più famosa d’Italia e da allora la cantante ne ha fatta di strada. Oggi è una delle artiste più apprezzate e ha raggiunto risultati importanti con i suoi dischi. L’ultimo è Fortuna, che segna un ...

Amici Celebrities - finale/ Diretta - vincitore e eliminati : ospite Emma Marrone? : Amici Celebrities, finale 23 ottobre, canale 5: Diretta e vincitore Amici. Sfida tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa per il titolo di Amici Celebrity?

Amici Celebrities : Alessandra Amoroso saluta Emma (VIDEO) : Amici Celebrities sabato 28 settembre. Alessandra Amoroso fa un saluto a Emma: “Forza Emma” (VIDEO) Nella puntata in onda ieri, sabato 28 settembre 2019, tra gli ospiti della serata c’era Alessandra Amoroso che ha festeggiato il suoi dieci anni di carriera, sedendosi nelle sedie dei giudici. La cantante ha voluto cogliere l’occasione per fare un saluto a Emma, che qualche settimana fa ha annunciato una pausa per la sua ...

Amici Celebrities : fuori Cristina Donadio e Joe Bastianich. Alessandra Amoroso saluta Emma (video) : Joe Bastianich - Amici Celebrities Gara finita per Cristina Donadio e Joe Bastianich, i due eliminati della seconda puntata di Amici Celebrities. Tra sfide e momenti di tensione, Maria De Filippi ha così scremato ulteriormente la rosa dei vip che si contenderanno il titolo di vincitore del talent show: i concorrenti sono quindi rimasti in 8, bilanciati esattamente tra la squadra bianca, capitanata da Giordana Angi, e la squadra blu, guidata da ...

Amici Celebrities - i saluti di Alessandra Amoroso per Emma Marrone : "Ti vogliamo un sacco bene" (VIDEO) : ?Ospite della seconda puntata di Amici Celebrities è stata Alessandra Amoroso che ha portato Mambo Salentino, il successo dell'estate 2019 cantato insieme ai Boomdabash e ballato in studio da Raniero Monaco di Lapio. La cantante uscita vittoriosa da Amici nella sua versione originale nel 2009 quest'anno ha compiuto i suoi primi 10 anni di carriera.Così come lei, nel 2020 anche una sua cara collega, Emma Marrone, la raggiungerà. In questo periodo ...

Emma Marrone ce l’ha fatta. Sui social Amici e colleghi esultano : “Tutti con te” : Emma Marrone ce l'ha fatta. Dopo le notizia sul suo stop forzato dovuto ad alcuni problemi di salute, la cantante ha rassicurato i fan ringraziandoli per il sostegno con un post su Instagram in cui mostra la foto del braccialetto dell'ospedale. Immediati i commenti di diverse celebrita'. In molti rispondono ad Emma su Instagram con baci e cuori. Tanti festeggiano con l'emoticon del bicipite in trazione. Come Rudy Zerbi e Marco Borriello. ...

Emma Marrone - il gesto commovente di Alessandra Amoroso ad ‘Amici Celebrities’ : Dopo l’annuncio della pausa forzata dalla musica per risolvere un problema di salute, Emma Marrone è tornata su Instagram con una bella notizia. Otto giorni fa aveva detto di essere pronta a combattere e anche per tranquillizzare tutti i suoi fan aveva scritto: “Vi prometto che tornerò più forte di prima! Ci sono troppe cose belle da vivere insieme. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi”.\\Promessa ...

Amici Celebrities 2untata/ Diretta - eliminati e ospiti : Emma Marrone protagonista : Amici Celebrities: eliminati, anticipazioni e Diretta 2a puntata 28 settembre. Concorrenti e giudici di Amici celebrity. ospiti Alessandra Amoroso e Irama.

Emma Marrone - dieci anni fa l’esordio ad “Amici” : i fan festeggiano ed è boom di messaggi : dieci anni fa Emma Marrone arrivava ad Amici, il talent che le avrebbe cambiato la vita. E i fan non lo hanno dimenticato dal momento che da mezzanotte l’hastag #dieciannidiEmma spopola su Twitter. Così i fan provano a incoraggiare la loro beniamina dopo la notizia della sua pausa dalla musica per problemi di salute. In molti si chiedono, inoltre, quando potranno avere nuove notizie. Cresce l’apprensione per le sue condizioni ed è ...

Emma Marrone - problemi di salute : i messaggi commoventi di Amici e colleghi su Instagram : Fan, amici e colleghi: Emma Marrone è stata travolta da una marea d’amore dopo aver annunciato su Instagram lo stop a causa di alcuni problemi di salute. La cantante salentina ha scritto un lungo post in cui, con forza e coraggio, ha affermato di doversi fermare per prendersi cura di sè stessa. Ora l’attende una battaglia che, ne siamo certi, vincerà. Nel frattempo però i suoi profili social sono stati invasi da messaggi di ...