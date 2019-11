Strage familiare a San Diego | uccide l’ex moglie e i tre figli piccoli e poi si spara

Fonte : fanpage

(Di domenica 17 novembre 2019) Cinque persone, tre cui tre bambini, sono stati trovati morti in una abitazione a San, in California. Si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio. Ad aprire il fuoco un uomo di trentuno anni, che avrebbe ucciso l'exto ai quattrondone tre, per poi togliersi la vita.

