Massimo Giletti sbotta a Non è l’Arena | “È intollerabile | che caz*o”

Fonte : lanostratv

(Di lunedì 18 novembre 2019) Non è l’Arena,si arrabbia: “Non ne possiamo più, che caz*o!” Nella puntata di Non è l’Arena trasmessa domenica 17 novembre,si è arrabbiato. Il conduttore de La7 ha dedicato buona parte della sua puntata all’alluvione di Venezia e su Taranto, altro scandalo italiano.ha puntato il dito sulla politica italiane e ne ha discusso in studio con gli ospiti: “C’è incapacità di governare, non riusciamo a trascinare i progetti in realtà”. Poi si è scontrato con Dino Giarrusso, il quale ha respinto l’accusa sul Mose dando la colpa del fallimento politico al centrodestra. A quel puntoto a Non è l’Arena: “Non ne possiamo più dei politici che vanno dopo le tragedie, e che caz*o. È”. I due si sono azzuffati verbalmente nel corso della ...

La7tv : #nonelarena Massimo Giletti vs @DinoGiarrusso (M5S): 'I politici li voglio prima, non dopo le tragedie. Adesso che… - RedRonnie : Fra poco saró in studio da Massimo Giletti in diretta #NonelArena - La7tv : Alle 20:35 torna l'approfondimento di Massimo Giletti e @nonelarena -