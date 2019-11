In auto sul sagrato del Duomo di Milano per due sere di fila | fermati l’influencer e il

Moto2 - Risultato GP Valencia 2019 : Brad Binder si impone d’autorità - Stefano Manzi 4° : Il sudafricano Brad Binder d’autorità si aggiudica l’ultima gara del Mondiale 2019 di Moto2. Sul tracciato di Valencia (Spagna) l’alfiere della KTM si è imposto con grande lucidità, al termine di un confronto molto serrato con lo svizzero Thomas Luthi (Dynavolt Intact GP). L’alfiere della casa austriaca, infatti, ha saputo spuntarla negli ultimi giri, prendendosi un margine di 0″735, sufficiente per regalarsi un ...

Maltempo - in Toscana interventi dei pompieri per soccorrere persone. Donna si rifugia sul tetto dell’auto : Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco a causa del Maltempo che ha colpito la Toscana. Nel Grossetano a causa della tromba d’aria a Polverosa, che ha scoperchiato i tetti delle abitazioni, i pompieri hanno fatto evacuare 20 persone: la squadra dei pompieri per raggiungere la zona ha dovuto farsi strada con le motoseghe per liberare la strada dai pini abbattuti dal vento. A Istia d’Ombrone i pompieri stanno raggiungendo alcune ...

Udine - sbanda con l’auto mentre porta la figlia a scuola : madre 59enne muore sul colpo : Tragedia della strada a Taipana, prima delle 6 del mattino di oggi 16 novembre. La donna, che era alla guida di un'auto, ha perso il controllo del mezzo che è andato a schiantarsi contro lo spigolo di un'abitazione non lasciando scampo alla conducente: la figlia 16enne, a incastrata nell'auto, ha visto la madre morire sotto i propri occhi.Continua a leggere

Francesco Guccini : “Vergognoso il Parlamento sulla senatrice Liliana Segre”. Il cantautore torna e racconta un incontro con Vasco : Francesco Guccini rompe il silenzio musicale, che si era imposto nel 2017 con il ritiro dalle scene, solo per un progetto importante diretto dal maestro Mauro Pagani e dopo (molte) insistenze da parte della discografica Bmg. Il risultato è “Note di Viaggio – Capitolo 1: venite avanti…”, prima parte della raccolta delle canzoni di Guccini con colleghi a prestare la loro voce: da Ligabue ad Elisa, passando per Luca Carboni e Giuliano Sangiorgi. Il ...

Maltempo a Sanremo - crolla il parcheggio : auto in bilico sul precipizio : Il Maltempo inizia a mettere a dura prova anche la provincia di Imperia, dove le abbondanti piogge della scorsa notte hanno provocato diverse frane e allagamenti, mentre l’entroterra è stato ricoperto da un manto di neve. In via Goethe, a Sanremo, il cedimento dell’asfalto ha trascinato in bilico un furgone e un’auto che per miracolo non sono precipitati sulle sottostanti abitazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. ...

Me lo togliete da qui?. Donna contro il bimbo disabile sull'autobus : "Me lo potete togliere da vicino?". Sarebbe stata questa la sortita discutibile della passeggera di un autobus che non avrebbe gradito la presenza di un ragazzino disabile, e di colore, sul mezzo pubblico. Che avesse la pelle nera, striata o a pois, che fosse semplicemente portatore di una disabilità, italiano o nordafricano, poco importa. Ciò che perlimpe di questa amara narazione è il fatto che, ancora una volta – l'ennesima – potrebbe essersi ...

Incidente Cuneo - scontro frontale tra tre auto sulla Bovesana : un morto e quattro feriti : Incidente nella serata di ieri a Cuneo sulla Sp21 Bovesana: in seguito allo scontro frontale tra tre auto un uomo di 48 anni, Domenico Loiacono, di Robilante, è morto sul colpo e altre 4 persone sono rimaste ferite, di cui almeno 2 in gravi condizioni. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre i corpi dei passeggeri dalla vetture coinvolto nello schianto.Continua a leggere

Strade pericolose - 76 incidenti su 100 sono nei centri abitati. Il rischio maggiore è sulle autostrade urbane : Su 100 incidenti, 76 avvengono nei centri abitati, sei in autostrada e 18 su Strade extraurbane. I percorsi più pericolosi sono la Penetrazione urbana della A24 (12,9 inc/km), il Raccordo di Reggio Calabria (12,5 incidenti/km) e la Tangenziale Nord di Milano (nel tratto in provincia di Monza – 10,3 incidenti/km) mentre per la rete autostradale la media nazionale è di 1,3 incidenti/km. Le autoStrade urbane risultano quelle con la maggiore ...

Manovra - in arrivo modifiche per la tassa sulle auto aziendali : come cambia la misura : "Siamo al lavoro per migliorare la norma sulle auto aziendali. L'obiettivo è salvaguardare l'incentivo di rinnovare il parco auto concesse in benefit ai dipendenti delle aziende, evitando perà di agire indistintamente alle emissioni inquinanti", ha affermato il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, introducendo le modifiche in arrivo per una delle misure più controverse della Manovra.Continua a leggere

Manovra - Gualtieri : “Diminuisce la pressione fiscale. Stime fantasiose sull’impatto della plastic tax e della stretta sulle auto aziendali” : La Manovra “non solo diminuisce la pressione fiscale in misura considerevole rispetto al tendenziale, ma riduce le tasse anche rispetto all’anno precedente”. Infatti “al netto della lotta all’evasione e delle misure sulle Dta bancarie (le imposte differite attive, ndr), le vere e proprie misure che si possono assimilare a tassazione ‘cubano’ 3,4 miliardi su un complesso di Manovra di 30 miliardi”. A ribadirlo, ...

Modica - oggi pomeriggio l'autopsia sul corpo di Peppe Lucifora : Sarà l’autopsia in programma per oggi pomeriggio all’ospedale Maggiore di Modica a chiarire le cause della morte del 58enne Modicano Peppe Lucifora

Catalogna - Barcellona sfida Madrid sull’autodeterminazione : Il Parlamento regionale di Barcellona ha approvato una mozione non vincolante che afferma la volontà autonomista. Mentre gli attivisti bloccano il confine con la Francia e la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si pronuncia sull’immunità di Junqueras

Chieti - scende dal furgone sulla Trignina e viene travolta da un’auto : morta giovane donna : Una giovane donna di nazionalità romena residente a Vasto (Chieti) è morta nel tardo pomeriggio di lunedì lungo la Trignina, in territorio abruzzese. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna è scesa da un furgone col quale viaggiava con un uomo quando è stata travolta e uccisa da un'auto.Continua a leggere

