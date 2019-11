Web | una guerra a colpi di clic non è più fantascienza e forse è già in atto

Da oggi avrete la scusa perfetta per attivare una nuova SIM FastWeb Mobile : Fastweb Mobile azzera il costo della SIM per i clienti che l'acquistano tramite sito web L'articolo Da oggi avrete la scusa perfetta per attivare una nuova SIM Fastweb Mobile proviene da TuttoAndroid.

Allerta Meteo - il “Ciclone Mediterraneo” in DIRETTA su MeteoWeb : situazione esplosiva - sarà una serata terribile : Allerta Meteo – Si prospetta una serata “esplosiva” al Centro/Sud Italia per l’arrivo del Ciclone Mediterraneo che sta già provocando forte maltempo su gran parte del Paese. Proprio in Sicilia sono in atto i temporali più intensi, al punto che la protezione civile ha innalzato a “rosso” il livello di Allerta anche per la giornata di domani, Martedì 12 Novembre. Le scuole saranno chiuse in moltissimi comuni, ...

Casting per la puntata pilota di una serie Tv del regista Luca Solina e per un Web video : Sono attualmente in corso i Casting per la realizzazione della puntata pilota di una serie televisiva diretta dal regista Luca Solina e per un video destinato al web prodotto da Trunk Studio. Una serie Tv Per la puntata pilota di una serie televisiva diretta dal regista Luca Solina, sono in corso le selezioni di attori, attrici e figuranti. Le riprese verranno poi effettuate a partire dalla primavera del prossimo anno, per l'esattezza da ...

Il bacio tra Cristo e Satana : l’immagine di Benetton Unhate che indigna il Web in realtà è solo una bufala : Nelle ultime ore, il mondo del web è profondamente indignato per quella che sembra essere una campagna pubblicitaria oltraggiosa e blasfema. Sembra, appunto. L’azienda sotto accusa sarebbe la Benetton che per la sua campagna Unhate avrebbe utilizzato l’immagine di un bacio tra Cristo e Satana (vedi foto in alto). In passato, l’azienda era già stata criticata per aver utilizzato nella sua campagna per combattere l’odio nel mondo, in cui vengono ...

Nel dark Web c’è una gara a chi frega meglio il prossimo con finti browser anonimi : I Bari di Caravaggio Bratislava – “’Frate’, scarica Tor per non farti sgamare dagli sbirri. Ecco il sito ufficiale: torproect[.]org”. Il messaggio è questo ma il browser è un fake che serve solo per gonfiare di bitcoin il portafoglio degli hacker. “Black hat contro bad guy”, criminali contro presunti ma sprovveduti, volponi. La ricerca della società di sicurezza informatica Eset scopre uno scenario nuovo nel darknet: clienti ...

Casting per il film 'Coach in Love' e per una Web serie da girare a Milano : Attualmente ci sono dei Casting aperti finalizzati alla ricerca di diversi attori e attrici per la realizzazione di un nuovo film dal titolo Coach in Love e per una serie destinata al web. Le selezioni si svolgeranno prossimamente, ma solamente su convocazione, rispettivamente a Salerno e a Milano....Continua a leggere

Gf - Gianmarco Onestini complice con una donna sposata. Il Web contro di lui - ma il fratello lo difende : Dopo aver animato il gioco del Grande fratello 16, condotto da Barbara d'Urso, Gianmarco Onestini è tornato al centro dell'attenzione mediatica. A far parlare dell'ex volto del Gf16 e ora concorrente del Gran Hermano Vip (l'equivalente versione spagnola del Grande fratello Vip in Italia, ndr), nelle ultime ore, è un post che ha pubblicato Luca Onestini.\\"Adesso parlo! È giusto che tutti conoscano la verità", si legge nella breve ma ...

Scandalo a luci rosse - foto e video hot diffusi sul Web : coinvolto un noto calciatore di una big di Serie A : Nelle ultime settimane sono state diffuse in rete foto e video di atti intimi messi in atto da un giocatore di una big di Serie A con la sua ragazza, pallavolista della massima Serie italiana Uno Scandalo hot colpisce la Serie A, protagonista un noto calciatore di una big italiana, che ha ripreso con il proprio cellulare se stesso e la propria fidanzata in atti estremamente intimi. Decine di foto e video sono stati diffusi sul web, ma al ...

L’Inferno di Dante diventa una serie tv ma sul Web è caos : ecco perché : L’inferno di Dante diventa una serie tv ma sul web è scoppiato il caos. ecco perché Questa è sicuramente una delle notizie più ‘calde’ del giorno: l’Inferno di Dante Alighieri diventerà una serie televisiva. A produrla sarà Freeform una rete televisiva statunitense. La notizia è stata accolta da molti con tanta gioia. Alcuni amanti della […] L'articolo L’Inferno di Dante diventa una serie tv ma sul web è caos: ...

Per Marattin (Iv) il Web è diventato una fogna : Il deputato di Italia Viva, Luigi Marattin, lancia una proposta che renderebbe obbligatorio l'utilizzo del documento d'identità per iscriversi ai social network. E lo fa con una frase destinata a suscitare polemiche: "Come si arrabbiano eh, quando annunci di voler far qualcosa per impedire che il web rimanga la fogna che è diventato (una fogna che sta distorcendo le democrazie, invece che allargarle e rafforzarle)".Continua a leggere

Casting per una fiction televisiva curata da Cineworld Roma e per una Web serie : Casting attualmente aperti e curati da Cineworld Roma, finalizzati alla ricerca di figure attoriali (per piccoli ruoli e come figuranti speciali), per la realizzazione di una fiction importante per la televisione. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di figure varie, sia di adulti che di minorenni, per la realizzazione di una serie interessante destinata al web e correlata alle attività della Nuova Accademia di Belle Arti di ...

In tv arriva una Webserie con Giulia De Lellis : L’ex gieffina ed influencer Giulia De Lellis è su “Witty TV” la nuova webserie insieme a Luca Turco e Ludovica Bizzaglia. E’ la storia di Claudia De Lellis, una ragazza semplice che fa la fashion blogger e sogna di diventare una star dei social. Sam è la sua migliore amica, una ragazza che si ritrova sempre in situazioni assurde, poi c’è Teo, un personaggio così stravagante da sembrare uscito da un cartone animato. La serie racconta le ...

Inter - nasce una nuova stella : sul Web è Esposito-mania. Il paragone con Ronaldo diventa virale [FOTO] : Il calcio italiano esulta, in casa Inter è nata una nuova stella. Forse è presto per dirlo, ma le premesse sono di quelle buone. Sebastiano Esposito ha fatto il suo esordio in Champions League, riuscendo anche ad incidere in maniera importante sul match. Il tecnico Antonio Conte gli ha fatto subito capire di credere in lui, ha ripagato la fiducia entrando in campo con la giusta cattiveria agonistica. Sono letteralmente impazziti i tifosi ...

Casting per un film prodotto da Rai Cinema e Rodeo Drive e per una Web serie : In queste settimane ci sono varie opportunità di lavoro nel mondo dello spettacolo. Dei Casting sono attualmente aperti per la ricerca di figuranti per un film dal titolo Divorzio a Las Vegas. Sono inoltre in corso le selezioni di attori, attrici, figuranti speciali, comparse, personale tecnico per la realizzazione di una web serie. Un film Per il film dal titolo Divorzio a Las Vegas, diretto dal regista Umberto Carteni, sono attualmente in ...